Региональный Минкульт подвёл итоги независимой оценки качества услуг организаций культуры

Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Мурманской области провёл очередное заседание.

В 2021 году процедуру независимой оценки качества условий предоставления услуг проходили культурно-досуговые учреждения Мурманской области – 47 дворцов, домов и центров культуры. Члены Общественного совета рассмотрели аналитический отчет о результатах сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, который представила организация-оператор.

В опросах приняли участие более 11 тысяч человек, которым предложили оценить удобство графика работы учреждений и поиска важной информации на их электронных ресурсах, комфортность бытовых условий, степень доступности услуг для инвалидов и доброжелательность сотрудников организации. Ещё один важный показатель рейтинга – готовы ли жители рекомендовать учреждение родственникам и знакомым.

На основании информации аналитического отчёта члены Общественного совета сформировали рейтинг культурно-досуговых учреждений культуры. Победителями по итогам 2021 года признаны мурманский Дом культуры «Первомайский», городской Дворец культуры «Современник» в Снежногорске, культурно-досуговый центр «Платформа» в Печенге и Дом культуры «Мурмаши». С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте Министерства культуры в разделе, посвященном деятельности Общественного совета.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в соответствии с федеральным законодательством независимая оценка качества в отношении учреждений культуры проводится не реже, чем раз в три года. До этого культурно-досуговые учреждения проходили процедуру независимой оценки в 2018 году. В течение 2019-2020 года они успешно провели работу по устранению недостатков, выявленных в 2018 году, а также по исполнению рекомендаций посетителей учреждений, которые были высказаны в ходе опроса в 2018 году. Об этом свидетельствует повышение в 2021 году значения среднего балла оценки культурно-досуговых учреждений жителями региона (90,51 балла) по сравнению с 2018 годом (82,73 балла).

В 2022 году по решению Общественного совета процедуру независимой оценки качества условий оказания услуг пройдут государственные областные и муниципальные библиотеки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431591/#&gid=1&pid=1