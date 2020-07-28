Региональный Минкульт провёл осмотр культурного наследия села Варзуги Терского района

26 июля Министерство культуры Мурманской области совершило поездку в старинное поморское село Варзуга, которое считается жемчужиной юга Кольского полуострова.

В рамках поездки представителями Минкульта проведена встреча с главой муниципального образования Поповым Геннадием Николаевичем и Заборщиковым Петром Прокопьевичем - краеведом, сподвижником сохранения уникальных объектов поморской культуры. В ходе встречи участники обсудили вопросы сохранения культурного наследия, в том числе состояние церкви Петра и Павла, расположенной на Никольской стороне села. Церковь давно не используется, обрушена часть кровли.

По результатам встречи выработаны меры по консервации здания, которые позволят предотвратить его дальнейшее разрушение, а также план будущей реставрации.