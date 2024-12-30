Региональный Минкульт запустил автоматизированную информационную систему «Культурное наследие»

Министерство культуры Мурманской области в тестовом режиме запустило автоматизированную информационную систему «Культурное наследие» для оказания госуслуг.

Пользователи новой системы смогут получить государственные услуги через встроенные «личные кабинеты» физических и юридических лиц, в том числе с возможностью авторизация ЕСИА.

Разработкой и внедрением системы специалисты региональных профильных ведомств занимались на протяжении последних двух лет. Система представляет собой огромную базу данных по объектам культурного наследия Мурманской области. Помимо предоставления государственных услуг, система оптимизирует работу министерства и органов местного самоуправления в сфере охраны объектов культурного наследия и мемориальных сооружений. Функционал уже сейчас предусматривает автоматическое формирование результата, что позволит сократить время на обработку запросов по некоторым услугам.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, в тестовом режиме система начала работу в конце 2024 года, развитие и расширение её функционала продолжится в 2025 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/