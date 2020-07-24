Региональный Минкульт займётся продвижением Канозерских петроглифов в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Сегодня, 24 июля, сотрудники Министерства культуры Мурманской области совершат выезд с целью осмотра в музей-заповедник «Петроглифы Канозера», где находится объект культурного наследия «Комплекс петроглифов – наскальных рисунков IV-II тыс. до н.э.». Он расположен на трех Мунских островах и «материковой» скале Одинокой. Острова и скала расположены в средней части озера Канозера в Терском районе Мурманской области. Петроглифы Канозера – это изображения, выбитые на скалах твердым каменным или металлическим орудием. На основании сравнения с другими памятниками наскального искусства датируются 4-2 тыс. до н.э.

Слово «петроглифы» происходит от греч. pétros – камень и glyphé – резьба, вырезывание.

По состоянию на 2012 год на озере Канозеро документировано 1245 древних наскальных фигур в 18 группах. Среди фигур наибольшее количество составляют изображения людей, лосей, белух, лодок, следов ног и лап. Основным сюжетом канозерских петроглифов является гарпунная охота больших лодок на, вероятнее всего, белух. Все 18 групп петроглифов Канозера составляют единый комплекс изображений. В археологической периодизации петроглифы Канозера относятся к неолиту и эпохе раннего металла.

Озеро Канозеро находится в 28 км в ceвepy от Кандалакшского залива Белого моря. Озеро является разливом реки Умба, через которую оно связано с Белым морем.

Уникальная ценность Канозерских петроглифов для всего мирового сообщества подтверждена в ходе регулярных экспедиций Института истории материальной культуры Российской академии наук с 1999 по 2012 годов.

В январе 2008 года был создан музей наскального искусства «Петроглифы Канозера» с целью обеспечения охраны, изучения и популяризация петроглифов, а также иных исторических мест в Терском районе, музейных предметов и коллекций.

В рамках популяризации музеем осуществляется экскурсионное обслуживания туристических групп.

Продвижение пероглифов Канозера в список всемирного наследия ЮНЕСКО является одним из важных составляющих плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области до 2023 года и на период до 2030 года, утверждённого распоряжением правительства Мурманской области от 27.12.2019 .

Мероприятия по продвижению Объекта в Список всемирного наследия ЮНЕСКО планируется включить в Государственную программу Мурманской области «Культура» на 2021-2025 годы.