Региональный Минобр разработает механизм целевой подготовки кадров для крупномасштабных арктических проектов

Подготовка высококвалифицированных специалистов для крупных проектов, реализуемых на территории области, – ключевая задача ведущих заполярных вузов. Координацией этой работы займётся региональное Министерство образования и науки. В течение месяца профильное ведомство должно разработать эффективный механизм целевой подготовки кадров для масштабных арктических проектов. Такое поручение дал глава региона Андрей Чибис по итогам состоявшегося вчера совещания с руководителями Мурманского государственного технического университета и Мурманского арктического государственного университета.

«Главам университетов необходимо определиться с чёткими нишами для того, чтобы обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для различных отраслей экономики, прежде всего – экономики Арктики. У регионального Министерства образования и науки появляется новая функция – координировать эту работу и всячески помогать нашим университетам развиваться. Наша задача – сделать не только так, чтобы у ребят Мурманской области была возможность получить качественное образование на территории региона, но чтобы мы также могли привлекать в Мурманск студентов из других регионов и Мурманск становился всё более студенческим городом. Чем больше молодёжи, тем выше экономическая активность», – подчеркнул на встрече Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что реализуемые сегодня в Заполярье крупные проекты обеспечат создание около 20 тысяч рабочих мест. Важно, чтобы ребята, которые получают образование в регионе, приобрели ту квалификацию, которая позволит им работать и получать достойную зарплату, развиваться и самореализовываться на территории Мурманской области.

В ближайшее время кадровые потребности предприятий будут детально проанализированы и синхронизированы с работой ведущих региональных вузов. С учётом полученных индикаторов региональный Минобр разработает механизм целевой подготовки и определит необходимый объём финансовых средств.

На совещании также обсудили меры, принимаемые вузами для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. На дистанционную форму обучения в МАГУ переведены студенты всех форм обучения. В МГТУ исключение составляют только студенты последнего курса, которые готовятся к защите выпускной квалификационной работы, а также студенты морских специальностей, тренажерную подготовку по которым невозможно проводить в удаленном формате. В целом дистанционное обучение построено таким образом, чтобы не было сбоев в образовательном процессе, а ребята вовремя закончили программу, прошли практики и защитили дипломы. Все мероприятия по обеспечению контроля за состоянием здоровья студентов и сотрудников соблюдаются в полном объеме, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.