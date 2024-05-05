Региональный Минстрой совместно с Фондом капремонта провёл субботник у памятника «Рубеж обороны советских войск на высоте 314,9»

В минувшую субботу прошёл традиционный субботник в Кольском районе возле моста через реку Западная Лица. Сотрудники Фонда капитального ремонта домов в Мурманской области и регионального Минстроя выполнили работы по благоустройству территории памятника «Рубеж обороны советских войск на высоте 314,9».

«И северяне, и гости Кольского Заполярья чтят это место. Памятник установлен в честь начала наступления советских войск в 1944 году. Наш коллектив сделал доброй традицией ежегодно проводить здесь акцию по очистке и благоустройству территории», – сказала заместитель министра строительства Александра Седлецкая.

Коллектив Фонда капремонта также организовал проходы к пилонам, закупил и разместил у «Линии фронта» новые памятные венки.

«Обычно работы проводят в первых числах мая. Но в этот раз дорога в Кольский район будет перекрыта в связи с праздничными мероприятиями. А апрель в Кольском Заполярье выдался богатый на осадки, так что для установки памятных венков мы как следует расчистили участки от снега», – сказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Напомним, на территории Мурманской области проходит Всероссийский субботник. Северяне наводят порядок в парках, возле памятников, в социально-значимых местах. В большинстве муниципалитетов субботник прошёл 4 мая.

Фото: https://gov-murman.ru