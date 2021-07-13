Мурманская область. Арктика (16+)13.07.21 11:30
Региональный Минстрой спросит у северян, в каких домах они хотели бы жить
Министерство строительства Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса и в целях развития индивидуального жилищного строительства проводит социологический опрос «Какой дом хотят жители Заполярья».
Принять участие в опросе можно на портале Мурманской области «Открытый электронный регион» по ссылке.
Участникам предстоит ответить на 20 вопросов, которые позволят не только понять потребности северян в собственном жилье, но и составить социальный «портрет» жителя области, готового это жильё приобрести. Исходя из этого, министерство будет формировать конкретную программу развития ИЖС на ближайшие годы.
Опрос проводится до 30 июля включительно, сообщает Министерство строительства Мурманской области.
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