Региональный Минтранс и МАГУ заключили договор о сотрудничестве

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сегодня заключило договор о сотрудничестве с Мурманским арктическим государственным университетом. Подписи под документом поставили профильный министр Артём Гришин и проректор МАГУ Анна Гущина.

«Для нас это очень важный шаг на благо региона. Подготовка высококвалифицированных кадров – один из приоритетов. Мы заинтересованы, чтобы ребята оставались на родной земле, получали хорошее профильное образование, становились драйверами развития, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. – Мы готовы прикладывать к этому все усилия, помогать университету, начиная с проведения профориентационной работы, заканчивая трудоустройством студентов и выпускников».

В рамках договора о сотрудничестве также запланирована совместная научно-исследовательская и инновационная деятельность, переподготовка и повышение квалификации сотрудников, разработка и реализация научных проектов, организация и проведение научных конференций, издание научной, учебной и методической литературы и другое.

Как отметила проректор по учебной и воспитательной работе университета Анна Гущина, МАГУ уже несколько лет готовит специалистов по программе «Логистика», отвечая на запросы региональной экономики. В связи с новыми задачами, которые обсудили стороны, в настоящий момент МАГУ актуализирует учебную программу. По словам представителя вуза, через год предприятия отрасли получат готового специалиста, а осенью будет открыта дополнительная образовательная программа переподготовки для желающих получить квалификацию в области управления транспортными предприятиями.

Также по инициативе регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства университет планирует лицензировать и реализовывать программу уровня магистратуры.