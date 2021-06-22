Региональный Минтранс контролирует ход дорожных работ в Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

На оперативном совещании вчера чеминистр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин отметил, что в Мурманске продолжаются ремонтные работы 12 автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В высокой степени готовности находятся три объекта по улицам Лобова, Буркова и Сполохи.

Показатель роста дорожных работ на 21 июня составил 5,5%. Фрезерование дорожного полотна выполнено на площади более 89 тысяч кв. м. Что составляет 58% от общего плана. Порядка 2 тысяч кв. м уложено асфальтобетона. Соответственно, весь объём сделан за прошедшую неделю», – отметил Артём Гришин.

Руководитель регионального Минтранса также добавил, что работы идут в основном графике, а на некоторых объектах – с опережением. Контроль выполнения проводится ежедневно.