Региональный Минтранс подвёл предварительные итоги работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году

В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области проводятся ремонтные работы на 15 объектах: 13 автодорог и 2 мостовых сооружения. Полностью завершены работы:

- Автоподъезд к г. Кандалакша, км 0- км 2+266 (выборочно);

- Автомобильная дорога Умба-Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно);

- Автоподъезд к г. Апатиты, км 0-км 4 (выборочно);

- Объездная автомобильная дорога к г. Апатиты, км 0+000 - км 4+327 (выборочно);

- Автомобильная дорога Апатиты-Кировск, км 0 - км 13 (выборочно);

- Автомобильная дорога Кировск-Коашва, км 0-км 30 (выборочно);

- Автомобильная дорога Пиренга - Ковдор, км 0 - км 101 (выборочно);

- Автомобильная дорога Североморск-Североморск-3, км 0+000 - км 26+350 (выборочно);

- автоподъезда к городу Апатиты, км 3 - км 28 (выборочно);

- А/п к н.п. Корзуново км 0- км 4.

На трёх дорогах работы в стадии завершения, устройство асфальтобетонного покрытия выполнено, осталось нанести дорожную разметку, обустроить обочины:

- Кола-Мурмаши с подъездами км 0- км 14 (общая готовность 98%);

- А/п к г. Североморск км 15- км 21(общая готовность 97%);

- А/п к г. Заполярный км 0- км 4+183 (общая готовность 99%);

Объекты будут сданы в эксплуатацию в этом году.

2 мостовых сооружения также будут приведены в соответствие нормативным показателям. На сегодняшний день работы на путепроводе Заполярный – Сальмиярви и мостовом сооружении через реку Мартимъявр полностью завершены,

Также ведутся работы на объектах со сроками реализации в 2023 -2024 годы, они не носят сезонного характера и могут выполняться как при минусовой температуре, так и при выпадении осадков. Это ремонт автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33-км 42, км 45-км 49, км 50-км 52, км 53- км 54, км 54- км 63. До 2024 года включительно будут осуществляться работы по реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20; капитальному ремонту автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35; реконструкция мостов через реки Эйнч и Кети.

Специалисты отмечают, что в этом году осень достаточно сухая, что позволило начать устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия порядка 10 км на а/д Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами опережающими темпами в этом году, изначально эти работы были запланированы на 2023 год.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, опережающими темпами началась реализация нацпроекта 2023 года.

По объектам 2023 года заключены контракты на ремонт 5 дорог, на трех из них уже начаты работы по укладке асфальтобетона опережающими темпами: полностью выполнили устройство верхнего слоя на а/д Кола – Зверосовхоз, км 0+000 – км 4+000 (выборочно), начаты работы на а/д Кола-Выходной.