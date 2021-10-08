Региональный Минтранс призывает северян сменить летнюю резину на зимнюю

Региональный Минтранс предупреждает водителей о возможном ухудшении дорожных условий на дорогах региона. В некоторых районах области начинает выпадать снег. Температура воздуха колеблется от минусовых значений до незначительного потепления. На дорогах возможно образование наледи.

Подобные погодные условия существенно снижают уровень сцепления шин с дорожным полотном. Автовладельцев призывают в целях обеспечения безопасности дорожного движения не откладывать на более поздние сроки замену летних шин на зимние.

«Водителям транспортных средств необходимо быть предельно внимательными на дорогах, стоит выбирать скоростной режим, исходя из дорожных условий, заблаговременно снижать скорость, правильно выбирать безопасный боковой интервал и дистанцию до впереди идущих транспортных средств», - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин.

Водителям рекомендуется уточнять прогноз погоды и состояние трассы перед выездом, а также выбирать пониженный скоростной режим.

Круглосуточно работает диспетчерская «Мурманскавтодора», звонки принимаются по телефону 8(8152) 21-40-70. О недостатках содержания региональных дорог можно сообщить также в мессенджерах Telegram, WhatsApp или Viber по номеру +7(921)178-61-27.