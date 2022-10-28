Региональный Минтранс провёл мониторинг объектов, планируемых к ремонту в 2023 году в Мурманске в рамках дорожного нацпроекта

Министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова совместно с представителями комитета городского хозяйства администрации Мурманска Михаилом Табунщиком и Олегом Шаровым, и главой регионального исполкома общественного народного фронта Максимом Сахневичем провели рейд по объектам, планируемым к ремонту в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.

Адресный перечень объектов, подлежащих ремонту, формируется и ежегодно корректируется по результатам оценки их технического состояния на основании инструментальной диагностики с учётом категорийности и интенсивности движения, также учитываются следующие факторы:

- автомобильные дороги, по которым есть обращения граждан, юридических лиц;

- автомобильные дороги, имеющие социально-экономическое значение (обеспечивающие доступ к объектам здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты населения, объекты культуры, досуга, физической культуры и спорта и т.п.), техническое состояние которых не отвечает нормативному, и есть техническая возможность провести ремонт;

- пропускная способность, уровень загрузки автомобильной дороги, среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока и другие.

Например, в жилом районе Росляково на ул. Советской кроме смены дорожного полотна и устройства новой ливневой канализации, требуется обязательное устройство тротуаров и освещения.

В Ленинском районе на проезде от улицы Александра Невского до улицы Кирпичной асфальтной дороги никогда не было, на сегодняшний день покрытие на этом участке грунтовое.

При положительном решении о проведении ремонтных работ, будет заменена дорожная одежда, благоустроены тротуары и обустроенные карманы для автомобилей. Объект имеет важное социальное значение: дорога ведет к детской поликлинике № 5, рядом находятся музыкальная школа, общеобразовательная школа №18 и строительный колледж.

С полным перечнем объектов, включенных в утверждённый план ремонта автомобильных дорог в Мурманске в 2023 году, можно будет ознакомиться сразу после прохождения всех обязательных процедур согласования, сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru