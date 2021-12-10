Региональный Минтранс провёл внеплановую проверку транспорта после жалоб на холод в автобусах

С наступлением морозов ниже 20 градусов участились жалобы жителей региона на холод в общественном транспорте. Чтобы разобраться в проблеме, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области инициировало внеплановую проверку. Сотрудники Министерства проверили ряд автобусов, при этом особое внимание уделили маршруту №105 Мурманск– Североморск, так как это направление вызвало наибольшее количество откликов в социальных сетях.

Проверка проводилась при наружной температуре ниже -25 градусов. По результатам обследования не было выявлено маршрутных транспортных средств с неработающими отопителями салонов, однако, отдельные замечания к соблюдению температурного режима всё же появились.

«Нами было установлено, что к началу первых утренних рейсов, а также рейсов после обеденного перерыва салоны автобусов не всегда прогреты. При этом в соответствии с распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19 рекомендуемая температура – не менее 12 градусов по Цельсию при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов, и не более 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов. В процессе выполнения рейсов температура в салоне поднимается до необходимого уровня, однако, предрейсовый прогрев необходим», – пояснил заведующий сектором общественного транспорта регионального Минтранса Николай Михайлов.

По итогам рейда министерством в адрес всех перевозчиков направлены предписания о необходимости дополнительного заблаговременного предрейсового прогрева салонов автобусов, дополнительных ежедневных проверок работоспособности отопительного оборудования, а также о проведении внеочередных инструктажей о недопустимости отключения отопительного оборудования при движении по маршруту в период пониженной температуры воздуха.

Для оперативного устранения возможных проблем с отоплением в салонах автобусов на маршрутах работает онлайн-приёмная Минтранса: по номеру +7 921-040-09-99 пассажиры могут направить сообщения в мессенджерах WhatsАpp, Viber, Telegram с указанием даты, приблизительного времени, номера маршрута и номера транспортного средства, где обнаружена проблема. Специалисты Минтранса примут обращение, а точное и своевременное информирование поможет значительно сократить время реагирования на проблему.