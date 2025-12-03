Региональный Минтранс составил топ-3 объектов Мурманска, отремонтированных в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Региональный Минтранс составил топ-3 самых значимых объектов областного центра, отремонтированных в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В данный рейтинг вошли самые протяжённые, социально значимые и народные объекты.

Так, самой протяжённой дорогой названа улица Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома №6 корпус 1 к дому №4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома №2 корпус 4 по улице Свердлова. Длина обновленного участка составила 3,48 километра. Во время ремонта подрядчик уложил новое асфальтобетонное покрытие, отремонтировал бордюры и тротуары, нанёс разметку.

Самым социально значимым объектом является участок улицы Полярные Зори (от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса) в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорога ведёт к детской поликлинике, расположенной в доме №36 по улице Полярные Зори, муниципальному автономному учреждению дополнительного образования города Мурманска «Детская театральная школа» и к кинотеатру «Мурманск». На участке протяженностью почти 2 км выполнено обновление дорожного полотна площадью 33108 кв. метров и тротуаров площадью 16849 кв. метров, кроме этого заменены бордюры и канализационные люки, уложена тактильная плитка.

Самым народным объектом отмечен, как и в прошлом году, проспект Героев-североморцев. В этом году ремонтировалось 2 участка: от примыкания к улице Александрова до примыкания к улице Алексея Хлобыстова, от примыкания к улице Алексея Хлобыстова до участка с кольцевым движением) и от участка с кольцевым движением от ж/д переезда. Проезжая часть здесь обновлялась в рамках нацпроекта поэтапно, к примеру, в предыдущие периоды были отремонтированы участки от проезда Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе и от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Александрова. Это одна из самых оживленных магистралей областного центра.

