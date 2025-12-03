Прогноз погоды на декабрь: температура - около нормы, осадки - больше многолетнего количестваВ предстоящие месяцы для северян и гостей региона пройдёт более 1000 мероприятий в сфере туризма, культуры и спорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.12.25 13:30

Региональный Минтранс составил топ-3 объектов Мурманска, отремонтированных в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Региональный Минтранс составил топ-3 самых значимых объектов областного центра, отремонтированных в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В данный рейтинг вошли самые протяжённые, социально значимые и народные объекты.

Так, самой протяжённой дорогой названа улица Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома №6 корпус 1 к дому №4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома №2 корпус 4 по улице Свердлова. Длина обновленного участка составила 3,48 километра. Во время ремонта подрядчик уложил новое асфальтобетонное покрытие, отремонтировал бордюры и тротуары, нанёс разметку.

Самым социально значимым объектом является участок улицы Полярные Зори (от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса) в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорога ведёт к детской поликлинике, расположенной в доме №36 по улице Полярные Зори, муниципальному автономному учреждению дополнительного образования города Мурманска «Детская театральная школа» и к кинотеатру «Мурманск». На участке протяженностью почти 2 км выполнено обновление дорожного полотна площадью 33108 кв. метров и тротуаров площадью 16849 кв. метров, кроме этого заменены бордюры и канализационные люки, уложена тактильная плитка.

Самым народным объектом отмечен, как и в прошлом году, проспект Героев-североморцев. В этом году ремонтировалось 2 участка: от примыкания к улице Александрова до примыкания к улице Алексея Хлобыстова, от примыкания к улице Алексея Хлобыстова до участка с кольцевым движением) и от участка с кольцевым движением от ж/д переезда. Проезжая часть здесь обновлялась в рамках нацпроекта поэтапно, к примеру, в предыдущие периоды были отремонтированы участки от проезда Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе и от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Александрова. Это одна из самых оживленных магистралей областного центра.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558016/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк выбрасывать ещё рано, или в России растёт объём наличных денег в обращении-PRO Валюту (16+)Доллар снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»