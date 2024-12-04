Региональный Минтранс составил топ-5 самых значимых объектов областного центра, отремонтированных в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В данный рейтинг вошли самые протяжённые, безопасные, социально значимые, туристические и народные объекты. Так, самой протяжённой дорогой названа улица Папанина. Длина обновленного участка составила 1,5 километра. Во время ремонта подрядчик уложил новое асфальтобетонное покрытие, отремонтировал бордюры и тротуары, нанес разметку.

Самым социально значимым объектом является участок улицы Челюскинцев. Данный участок является дублером проспекта Ленина и ведет к таким социально-значимым объектам, как поликлиника Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова, клиника «РЖД-Медицина», Центральный плавательный бассейн, а также Ледовый дворец спорта.

Самыми безопасными объектами стали участки улицы Приморская с проездами от дома №5 по ул. Приморской до дома №9 по ул. Заводской, от дома №.6 до дома №10 по ул. Приморской, проезд к дому №8/1 по ул. Приморской в Росляково. Здесь дорожники не только обновили дорожное полотно, но и восстановили разрушенные тротуары. На пешеходных зонах с уклоном оборудованы спуски, с возможностью удобного проезда и мамочкам с колясками и другим маломобильным гражданам.

Самым народным объектом отмечен проспект Героев-североморцев (от Верхне-Ростинского шоссе до ул. Александрова). Проезжая часть здесь обновлялась в рамках нацпроекта поэтапно, к примеру, в прошлом году отремонтирован участок от проезда Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе. Это одна из самых оживленных дорог областного центра. Весной здесь традиционно проходит шествие «Бессмертного полка». Летом, когда погода позволяет, жители загорают у Семеновского озера, а зимой любители спорта катаются на лыжах.

Звание самой туристической улицы Мурманска разделили сразу три объекта: улицы Комсомольская, Егорова и Воровского, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.