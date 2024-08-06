Региональный Минтранс совместно с мотолюбителями проинспектировали дороги Мурманска

В Кольском Заполярье продолжается летний сезон, который особенно ценят мотолюбители. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова встретилась с байкерами Мурманска. В ходе мероприятия состоялся выезд на дорожные объекты города, а также обсуждение проблемы соблюдения правил дорожного движения.

«Вопросы безопасности дорожного движения нужно обсуждать не только находясь в кабинете, поэтому мы решили провести в неофициальной обстановке встречу с представителями мотосообщества, обсудить проблемные темы и акцентировать внимание общества на соблюдении правил поведения на дороге, ведь от этого зависят жизни людей», – прокомментировала министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

В маршрут мотопробега вошли участки дорог, на которых выполнялся ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Например, на Нижне-Ростинском шоссе (от ул. Александра Невского до ул. Нахимова) в этом сезоне обновлено более 9 тысяч квадратных метров проезжей части, а на улице Хлобыстова в прошлом году обновили проезжую часть, тротуары и остановочные павильоны. Не проехали мимо и центра города, здесь на улице Профсоюзов в дорожно-строительном сезоне прошлого года обновили порядка 8 тысяч квадратных метров проезжей части.

«Мы видим, как за последние пять лет в Мурманске дороги стали лучше, однако не стоит забывать, что хорошая дорога может спровоцировать на превышение скорости, а для мотоциклиста это может закончиться печально, поэтому призываю всех любителей адреналина и драйва не забывать элементарные правила безопасности на дороге и пользоваться экипировкой», – поделился байкер Павел Частухин.

Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства отмечает, что дорожная кампания в Мурманске ведётся благодаря президентскому проекту «Безопасные качественные дороги», и плану «На Севере – жить», инициированному губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/