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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.22 13:30

Региональный Минтранс в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» заключил договоры на 2023 год

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2023 на территории Мурманской области заключен ряд контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Так, по контракту «Запад» будут выполнены следующие объекты:

- а/д Кола – Мурмаши с подъездами, км 4+000 – км 18+000 (выборочно)

- а/д Кола – Зверосовхоз, км 0+000 – км 4+000 (выборочно)

- а/д Кола – Выходной, км 2+000 – км 6+000 (выборочно)

- а/д Мишуково-Снежногорск, км 0+000 - км 36+000 (выборочно)

Также на выполнение работ в 2023 году заключены контракты:

- а/д Мишуково-Снежногорск, км19+000 - км 38+160 (выборочно)

- а/д Пиренга-Ковдор, км 35+000 - км 90+000 (выборочно)

Кроме того, в 2023 году продолжатся работы на следующих объектах:

- а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33 – км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 52, км 53- км 54, км 54- км 63,

- реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20,

- капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35,

- реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск,

- реконструкция мостового перехода через р. Эйнч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола Серебрянские ГЭС с подъездами.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, благодаря комфортным погодным условиям, дорожники уже сейчас вышли на объект а/д Кола – Зверосовхоз. Работы на данном объекте ведутся опережающими темпами. На сегодняшний день срезано существующее покрытие методом холодного фрезерования толщиной слоя, частично уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси А16ВН.

Далее - планировка обочин с обеспечением поперечных уклонов и с добавлением материала от фрезерования, укладка верхнего слоя покрытия и нанесение горизонтальной дорожной разметки краской с микростеклошариками.

 

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