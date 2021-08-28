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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.21 16:00

Региональный Минтранс введёт дополнительные автобусные рейсы для удобства учеников новой школы в Североморске

Уже в этом году в Североморске откроется новая школа на улице Пионерской. Строительство ведётся в рамках нацпроекта «Образование». Для обеспечения транспортной доступности образовательного учреждения и для удобства будущих учащихся МБОУ Североморска «Лицей №1» региональный Минтранс внёс изменения в расписание городского автобуса, маршрут которого проходит через лицей.

«В целях обеспечения проезда учеников к новой школе на ул. Пионерская на маршруте №3 «Морвокзал – Авиагородок» будут введены дополнительные рейсы, –  пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Тиховский. –  Действующие интервалы движения в часы пик будут сокращены за счёт увеличения общего количество рейсов в дни обучения. Отправление дополнительных рейсов ориентировано на время начала и окончания смен обучения и обеспечит соблюдение интервалов движения автобусов 15-20 минут».

Автобусы буду совершать дополнительные рейсы с 1 сентября, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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