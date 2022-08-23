Региональный Минтрас подвёл промежуточные итоги ремонтной кампании в Мурманской области

В 2022 году ремонт дорог в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и субсидий, выделяемых муниципалитетам из регионального бюджета. Об этом на оперативном совещании вчера доложила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

В рамках нацпроекта запланирован ремонт 16 дорог регионального значения. Полностью завершены работы на 7 объектах: на автоподъезде к Кандалакше, на объездной автодороге к Апатитам, на автодорогах Апатиты – Кировск, Пиренга – Ковдор, Умба – Кандалакша, Кировск – Коашва, на автоподъезде к Апатитам (1-й участок).

Более чем на 50% выполнены работы на автодороге Североморск – Североморск-3, а также на автоподъезде к Апатитам (2-й участок).

Объекты будут сданы в эксплуатацию в этом году, а в 2023-2024 годах – автомобильная дорога Кола – Серебрянские ГЭС, автоподъезд к селу Териберка км 10 – км 20, автоподъезд к селу Териберка км 20 – км 35.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут приведены в соответствие 4 мостовых сооружения. Работы на путепроводе Заполярный – Сальмиярви и мостовом сооружении через реку Мартимъявр полностью завершены. В 2023 году будут введены в эксплуатацию мосты через реки Эйнч и Кети.

В Мурманске и Коле запланирован ремонт 31 объекта улично-дорожной сети агломерации «Мурманская». Из них 29 – в Мурманске, 2 – в Коле. На 2-х объектах работы закончены: в пер. Хибинском в Мурманске, на ул. Победы в Коле. На остальных – продолжаются. 16 объектов находятся в высокой степени готовности: на 3-х из них укладывается асфальтобетон, на 13 укладка асфальта завершена.

В муниципальных образованиях региона в рамках выделяемых субсидий проводится ремонт на 101 улице.

Завершены работы на 45 улицах в 15 муниципалитетах. Из них дорожная кампания завершена в Кольском районе, ЗАТО Александровск, Терском районе, ЗАТО Видяево, Ловозерском районе, Зеленоборском, Верхнетуломском и Ревде.

В Полярных Зорях, Мончегорске, Апатитах, Мурмашах, Оленегорске, Кандалакше и Печенгском округе часть объектов уже сдана, оставшиеся будут отремонтированы до 1 сентября.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в 2022 году в Мурманске в рамках субсидий на осуществление функций административного центра запланирован капитальный ремонт проезда к зелёной зоне у озера Среднее и устройство пешеходной связи на проезде серпантин. Кроме того, будут отремонтированы 10 улиц и 14 тротуаров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/