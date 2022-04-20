Региональный Минтруд проведёт международную конференцию «Арктика – территория безопасного труда!»

21 апреля в 11.00 стартует IV международная конференция по вопросам охраны труда за полярным кругом «Арктика – территория безопасного труда!». Главная тема этого года – предупреждение профессиональных заболеваний.

Мероприятие организовано Министерством труда и социального развития Мурманской области. Зарубежные спикеры присоединятся в онлайн-формате.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, цель мероприятия – обсудить вопросы предупреждения профессиональных заболеваний, инновационные подходы к их профилактике. В мероприятии примут участие профпатологи из Республики Казахстан и республики Армения, а также представители российской науки, изучающие профзаболевания.

Трансляция будет доступна в официальной группе Минтруда Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.