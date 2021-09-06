Региональный Минюст подвёл итоги оказания бесплатной юридической помощи в I полугодии 2021 года

В первом полугодии 2021 года адвокатами – участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области бесплатная помощь была оказана в 1853 случаях.

В основном бесплатная юридическая помощь предоставлялась следующим категориям граждан:

– инвалиды I и II группы – 27 процентов от числа обратившихся;

– малоимущие граждане – 27 процентов от числа обратившихся;

– дети инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители – 23 процента от числа обратившихся;

– лица, являющиеся членами многодетных семей – 22 процента от числа обратившихся.

1 процент от общего числа граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью, пришелся на другие категории.

В соответствии c законом Мурманской области от 26.06.2006 №765-01-ЗМО «О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области» бесплатная юридическая помощь предоставлялась в виде устных и письменных консультаций, путем составления документов правового характера, представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Большая часть обращений касалась вопросов предоставления мер социальной поддержки, предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, жилищных вопросов, включая вопросы защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг, услуг по содержанию жилого помещения).

В частности, адвокатам удалось отменить больше 25 судебных приказов о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, кроме того, адвокаты помогали гражданам решить вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, семейными и трудовыми спорами. Актуальны были вопросы, связанные с защитой прав детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в части реализации их прав на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда).