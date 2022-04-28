Региональный Минздрав информирует о работе поликлиник в период майских праздников

В период выходных и праздничных дней в начале мая амбулаторно-поликлинические учреждения (подразделения), подведомственные региональному министерству здравоохранения Мурманской области, будут работать по следующему графику:

30 апреля – предпраздничный день, продолжительность работы сокращается на 1 час;

1, 2, 8 и 9 мая – выходные и праздничные дни;

3 и 7 мая – амбулаторно-поликлинические учреждения (подразделения) будут работать по режиму субботнего расписания;

10 мая – амбулаторно-поликлинические учреждения (подразделения) будут работать с 9 до 15 часов, прием вызовов врача на дом с 9 до 12 часов.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, вакцинация населения против COVID-19 будет проводиться в дни работы поликлиник, а также в выездном пункте вакцинации в ТЦ «Мурманск Молл» (просп. Ленина, 32 , III этаж) каждую пятницу и субботу с 12 до 18 часов.