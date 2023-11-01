Региональный Минздрав информирует о работе поликлиник в период ноябрьских праздников

В период выходных и праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства, амбулаторно-поликлинические учреждения (подразделения), подведомственные региональному Министерству здравоохранения Мурманской области, будут работать по следующему графику:

5 ноября – выходной день;

4 и 6 ноября – амбулаторно-поликлинические учреждения (подразделения) будут работать с 9.00 до 15.00, приём вызовов на дом будет осуществляться с 9.00 до 12.00.

Стационары продолжат работать как обычно в круглосуточном режиме.

Медицинскими организациями в настоящее время проводятся все необходимые подготовительные мероприятия для организации оказания медицинской помощи в этот период.