Мурманская область. Арктика (16+)01.11.23 15:00
Региональный Минздрав информирует о работе поликлиник в период ноябрьских праздников
В период выходных и праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства, амбулаторно-поликлинические учреждения (подразделения), подведомственные региональному Министерству здравоохранения Мурманской области, будут работать по следующему графику:
5 ноября – выходной день;
4 и 6 ноября – амбулаторно-поликлинические учреждения (подразделения) будут работать с 9.00 до 15.00, приём вызовов на дом будет осуществляться с 9.00 до 12.00.
Стационары продолжат работать как обычно в круглосуточном режиме.
Медицинскими организациями в настоящее время проводятся все необходимые подготовительные мероприятия для организации оказания медицинской помощи в этот период.
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