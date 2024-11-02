Региональный Минздрав информирует о работе поликлиник в период ноябрьских праздников
В период выходных и праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства, амбулаторно-поликлинические учреждения (подразделения), подведомственные Министерству здравоохранения Мурманской области, будут работать по следующему графику:
- 2 ноября - рабочий день сокращен на 1 час;
- 3 ноября - выходной день;
- 4 ноября - амбулаторно-поликлинические учреждения (подразделения) будут работать с 9.00 до 15.00, приём вызовов на дом будет осуществляться с 9.00 до 12.00.
Министерство здравоохранения Мурманской области отмечает, что стационары продолжат работать как обычно в круглосуточном режиме.
Медицинскими организациями в настоящее время проводятся все необходимые подготовительные мероприятия для организации оказания медицинской помощи в этот период.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/