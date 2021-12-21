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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.21 10:15

Региональный Минздрав опубликовал график работы поликлиник и прививочных пунктов в новогодние каникулы

Министерство здравоохранения Мурманской области опубликовало график работы учреждений здравоохранения региона в период новогодних каникул.

Поликлинические учреждения Мурманской области:

- 1, 3, 5, 7 и 9 января - выходные праздничные дни;

- 31 декабря, 2, 4, 6 и 8 января - работа амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений) будет осуществляться - с 9.00 до 15.00, приём вызовов на дом с 9.00 до 12.00.

Взрослыми поликлиниками города Мурманска в праздничные дни дополнительно будет осуществляться дежурство врачей-специалистов:

4 и 6 января – врач-травматолог-ортопед - с 9.00 до 15.00, Мурманская городская поликлиника № 1 (ул. Карла Маркса, 52);

4 и 6 января - врач-оториноларинголог - с 9.00 до 15.00, Мурманская городская поликлиника № 1 (ул. Карла Маркса, 52); 

4 и 6 января – врачи-хирурги (с приемом травматологических пациентов) - с 9.00 до 15.00 в филиалах Мурманской городской поликлиники № 2 по адресам: ул. Морская, 9 и просп. Кольский, 149а.

Также будут работать прививочные кабинеты для вакцинации против новой коронавирусной инфекции во время работы амбулаторно-поликлинических учреждений.

Детскими поликлиниками города Мурманска в праздничные дни дополнительно будет осуществляться дежурство врачей-специалистов:

4 января – врач-оториноларинголог - с 10.00 до 12.00, Мурманская городская детская поликлиника № 4 (ул. Бочкова,  1);

4 января – врач-травматолог-ортопед - с 10.00 до 12.00, Мурманская городская детская поликлиника № 4 (ул. Бочкова, 1);

6 января - врач-оториноларинголог и врач-детский хирург - с 10.00 до 12.00 Мурманская городская детская поликлиника № 1 (ул. Папанина, 1);

6 января - врач-травматолог-ортопед - с 10.00 до 12.00, Мурманская городская детская поликлиника № 5 (ул. Инженерная, 1а)

8 января – врач-оториноларинголог - с 10.00 до 12.00, Мурманская городская детская поликлиника № 5 (ул. Инженерная, 1а).

Работа стоматологической службы будет осуществляться по следующему графику:

31 декабря - с 9.00 до 14.00 стоматологическое отделение №1 (просп. Ленина, 78); с 14.30 до 21.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);

1 января - с 12.00 до 21.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);

2 января - с 9.00 до 15.00 детское стоматологическое отделение (ул. Софьи Перовской, 8); с 9.00 до 21.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);

3 января - с 9.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 1 (просп. Ленина, 78); с 14.30 до 21.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-мевероморцев, 56);

4 января - с 9.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 4 (г. Североморск, ул. Головко,  7); с 9.00 до 15.00 - стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56); с 14.30 до 21.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-Североморцев, 56); с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение Мурманской городской поликлиники № 2 (просп. Кольский, 149а);

5 января - с 9.00 до 15.00 детское стоматологическое отделение (ул. Софьи Перовской, 8); с 9.00 до 15.00 - стоматологическое отделение № 3 (ул. Буркова, 17); с 14.30 до 21.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);

6 января - с 9.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 5 (ул. Буркова, 17); с 14.30 до 21.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-Североморцев, 56); с 9.00 до 15.00 - стоматологическое отделение Мурманской городской поликлиники № 2» (просп. Кольский, 149а);

7 января - с 9.00 до 21.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);

8 января - с 9.00 до 15.00 стоматологическое отделение Мурманской городской поликлиники № 2 (просп. Кольский, 149а); с 9.00 до 15.00 - стоматологическое отделение № 4 (г. Североморск, ул. Головко,  7); с 9.00 до 15.00-  стоматологическое отделение № 1 (просп. Ленина, 78); с 9.00 до 15.00 - детское стоматологическое отделение (ул. Софьи Перовской, 8); с 14.30 до 21.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);

9 января - с 9.00 до 21.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56).

В ежедневном режиме с 31 декабря 2021 по 10 января 2022 будет обеспечена работа служб дистанционного мониторинга состояния пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и патронажных бригад неотложной медицинской помощи для осмотра на дому пациентов с установленным диагнозом COVID-19. В период праздничных дней будет усилена дежурная служба стационаров, а также скорая медицинская помощь будет усилена дополнительными бригадами.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, продолжат работу в праздничные дни мобильные прививочные пункты в торговых центрах Мурманска по следующему графику:

30 декабря пункты работают - с 12 до 20 часов;

31 декабря, 1, 2 и 7 января - выходные праздничные дни;

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января - с 12 до 18.00 часов;

10 января пункты снова вернуться к прежнему режиму и будут работать - с 12 до 20 часов.

 

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