Региональный Минздрав подготовил полный перечень каналов связи пациентов с медучреждениями Мурманской области

Региональное Министерство здравоохранения сформировало полный перечень каналов связи пациентов с медицинскими учреждениями Мурманской области. Перечень включает номера телефонов, сервисы на официальных сайтах и мессенджеры. Номера и ссылки в документе указаны с разбивкой по населенным пунктам.

Перечень опубликован в том числе на сайте Мурманского оперативного штаба в разделе «Методические документы (разъяснения)».

Каналы связи в медицинских учреждениях Мурманской области