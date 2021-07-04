Региональный Минздрав подготовил полный перечень каналов связи пациентов с медучреждениями Мурманской областиХОРОШИЕ НОВОСТИ: Широта интересов - от кадки со льдом в пустыне до дронов-спасателей на воде
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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.21 11:00

Региональный Минздрав подготовил полный перечень каналов связи пациентов с медучреждениями Мурманской области

Региональный Минздрав подготовил полный перечень каналов связи пациентов с медучреждениями Мурманской области

Региональное Министерство здравоохранения сформировало полный перечень каналов связи пациентов с медицинскими учреждениями Мурманской области. Перечень включает номера телефонов, сервисы на официальных сайтах и мессенджеры. Номера и ссылки в документе указаны с разбивкой по населенным пунктам.

Перечень опубликован в том числе на сайте Мурманского оперативного штаба в разделе «Методические документы (разъяснения)».

 

Каналы связи в медицинских учреждениях Мурманской области

 

Каналы связи

Режим работы

 

 

 

МУРМАНСК

 

ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №1»

Сайт: http://mgp1.ru

Запись на прием

 8 8152 47 15 15

Пн - Пт

08:00 - 16:00

Вызов врача на дом

8 8152 43 90 00 

Пн - Пт

08:00 - 20:00

Сб, Вс

09:00 - 12:00

Мессенджер WHATSAPP

8 921 046 94 73

Пн - Сб

08:00 - 20:00

Горячая  линия  (получение информации пациентами с ОРВИ,COVID)

8 8152 27 40 50

Пн - Пт

08:00 - 19:00

Сб

09:00 - 12:00

Горячая линия по COVID

8 8152 45 34 24

Пн - Пт

08:30 - 19:00

09:00 – 12:00

Горячая линия по вопросам льготного лекарственного обеспечения

8 902 137 96 27

Пн - Пт

 09:00 - 17:30

 

Электронная почта для приема вызовов:  vopros@mgp1.ru

Пн - Пт

09:00 - 17:00

ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2»

Сайт: http://mgpol2.ru

Запись на прием, вызов врача на дом

8 8152 56 78 20

Пн-Пт

08:00 - 20:00

Сб

9:00 - 15:00

Горячая линия

8 960 028 27 71

Пн-Сб

08:00 – 20:00

Дежурный администратор

8 964 680 04 38

Пн-Сб

08:00 – 20:00

Вызов врача на дом онлайн, заявка на выписку льготных рецептов

http://mgpol2.ru/главная-страница для пациентов/вызов-врача-на-дом/ 

Пн-Пт

08:00 – 20:00

Сб

9:00 – 15:00

ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника №4»

Сайт: https://www.murmansk-dp4.ru

Запись на прием

8 8152 20 72 70

Пн-Пт

08:00 – 18:00

Вызова врача на дом

8 8152 20 72 70

Пн-Пт

08:00 – 18:00

Сб

09:00 – 12:00

Телефон «горячей линии» ОРВИ

8 8152 20 72 70

Пн-Пт

 08:00 – 19:00

Сб

09:00 – 14:00

Телефон «горячей линии» (получение информации с COVID-19)

8 8152 20 72 70

Пн-Пт

 08:00 – 19:00

Сб

 09:00 – 14:00

Дежурный администратор http://murmansk-dp4.ru/o-nas-2/rukovodstvo-polikliniki.html

8 (8152) 207-231

Пн-Пт

09:00 – 18:00

8 (8152) 207-124

8 (8152) 207-238

8 (8152) 207-132

8 (8152) 207-162

Форма вызова врача на дом через интернет:  https://www.murmansk-dp4.ru/вызов-врача-на-дом.php

 ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника №5»

Сайт: http://www.murdetpol5.ru

Вызов врача

8 8152 20 01 12 

 

Пн-Пт

08:00 - 18:00

Сб

09:00 – 12:00

Запись к врачу

8 8152 20 01 12 

Пн-Пт

08:00 - 18.00

Горячая линия

8 8152 41 11 73

Пн-Пт

08:00 - 16:30

Горячая линия

8 900 942 07 75

Пн-Пт

16.30 - 19.00

Сб

09:00 - 12:00

Дежурный администратор

8 8152 43 48 84

Пн-Пт

09:00 – 16:40

 

ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника №1»

Сайт: https://detpo.ru

Кол-центр

8 8152 56 77 88

Пн-Пт

08:00 - 18:00

Сб

09:00 - 14:00

Вызов врача

8 8152 56 77 88

Пн-Пт

08:00 - 18:00

Сб

08:00 - 12:00

Горячая линия

8 900 94300 46

8 8152 56 77 88 (доб. 4)

Пн-Пт

08:00 - 19:00

Сб

09:00 - 14:00

ОЛЕНЕГОРСК

 

ГОАУЗ «Оленегорская стоматологическая поликлиника»

Сайт: http://olstom.ru/about/info.php

Горячая линия

 8 960 020 55 48

Пн-Пт

08:00-20:00

Сб

09.00 - 15.00

Регистратура

8 81552 5 72 14

ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница»

 Сайт:  http://www.ocgb.ru

Взрослая поликлиника

Запись на прием

8 81552 5 22 08  

Пн - Пт

08:00 -20:00

Вызов врача на дом

8 81552 5 22 08

Пн - Пт

08:00-18:00

Сб

09:00 – 12:00

Горячая линия

8 81552 5 22 08

Пн. - пт.

08:00-19:00

Сб

09:00 – 14:00

Дежурный администратор

 8 958 587 08 58

Пн - Пт

08:00-15:00

Детская поликлиника

Запись на прием

8 81552 5 22 08 

Пн - Пт

08:00-20:00

Дополнительный прием звонков

 8 958 587 09 07

Пн - Пт

08:00-12:00

Вызов врача на дом

 8 81552 5 22 08

Пн - Пт

08:00-18:00

Сб

09:00 – 12:00

Дежурный администратор

8 958 587 08 58

Пн - Пт

08:00-15:00

Женская консультация

Запись на прием

8 81552 5 22 08

Пн - Пт

08:00-19:00

Дополнительный номер ПРИЕМ ЗВОНКОВ

8 958 587 08 13

Пн - Пт

08:00-12:00

Дежурный администратор

8 958 587 08 58

Пн - Пт

8:00-15:00

ЗАТО СЕВЕРОМОРСК

 

ГОБУЗ «Центральная районная больница ЗАТО  Североморск»

Сайт: https://црб-североморск.рф

Взрослая поликлиника

Записи и вызов врача

8 81537 3 77 00

Пн-Пт

08:00 - 19:00

Сб

09:00 – 12:00

Горячая линия

8 81537 3 77 00

Пн-Пт

08:00 - 19:00

Сб

09:00 – 14:00

Детская поликлиника

Запись и вызов врача

8 81537 3 77 00

Пн-Пт

08:00 - 18:00

Сб

09.00 - 12.00

Горячая линия

8 81537 3 77 00

Пн-Пт

08:00 - 19:00

Сб

09.00 - 14.00

Амбулатория пгт.  Сафоново

Запись и вызов врача

8 81537 3 77 77

Пн-Пт

08:00 - 18.00

Сб

09:00 - 12.00

Горячая линия

8 81537 3 77 77

Пн-Пт

08:00 - 19:00

Сб

09:00 – 14:00

Амбулатория пгт. Североморск-3

Запись и вызов врача

8 950 896 74 77

Пн-Сб

09:00 - 12:00

 

Горячая линия

8 81537 3 50 32

Пн-Пт

08:00 - 18.00

Сб

09.00 - 14.00

ПЕЧЕНГСКИЙ ОКРУГ

ГОБУЗ «Печенгская центральная районная больница»

Сайт: http://pcrb.polarmed.ru

г. Заполярный

Взрослая поликлиника

Запись и вызов врача

8 81554 3 89 91

Пн-Сб

08:00 - 13:00

 

Детская поликлиника

Запись и вызов врача

8 81554 6 26 90

Пн-Пт

08:00 - 14:00

 

Горячая линия

8 921 032 45 45

8 921 035 84 86

8 921 032 48 48

Пн-Пт

08:00 - 20:00

 

Администратор

8 921 035 33 60

Ежедневно

08:00 - 20:00

п. Никель

Взрослая поликлиника

Запись и вызов врача

8 81554 5 05 09

Пн-Сб

08:00 - 13:00

 

Детская поликлиника

Запись и вызов врача

8 81554 5 14 11

Пн-Пт

08:00 - 14:00

 

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН

ГОБУЗ «Ловозерская центральная районная больница»

Сайт: http://gobuz-lcrb.ru/about/

п. Ревда

Взрослая консультация

Вызов врача

8 81538 4 34 13

Пн-Пт

08:00 - 18:00

Сб

 9:00 - 12:00

Взрослая консультация

Запись на прием

8 81538 4 34 13

Пн-Пт

8:00 - 20:00

Сб

 9:00 - 12:00

Горячая линия

8 911 304 07 56

Пн-Пт

8:00 - 19:00

Сб

9:00 - 14:00

п. Ревда

Детская консультация

Вызов врача

8 81538 4 34 57

Пн-Пт

08:00 - 18:00

Сб

9:00 - 12:00

Детская консультация

Запись на прием

8 81538 4 34 57

 

Пн-Пт

8:00 - 16:12

Сб

9:00 - 12:00

с. Ловозеро

Взрослая консультация

Запись

8 81538 4 13 40

Пн-Пт

8:00 - 18:00

Сб

9:00  12:00

Взрослая консультация

Вызов врача

8 81538 4 13 40

Пн-Пт

08:00 - 18:00

Сб

9:00 - 12:00

с. Ловозеро

Детская консультация

Запись

8 81538 4 13 36

Пн-Пт

8:00 - 18:00

Сб

9:00 - 12:00

Детская консультация

Вызов врача

 8 81538 4 13 36

Пн-Пт

08:00 - 18:00

Сб

9:00 - 12:00

МОНЧЕГОРСК

ГОАУЗ «Мончегорская стоматологическая поликлиника»

Сайт: http://www.monchestoma.ru

Лечебно-профилактическое отделение:

Запись (регистратура)

8 81536 7 21 37

Пн-Пт

08:00 - 20:00

Сб

08:30 - 15:30

Отделение ортопедической стоматологии:

Запись (регистратура):

8 81536 7 29 40

Пн-Пт

четные

08:00 - 15:00

нечетные

13:00 - 19:00

Горячая линия

8 81536 7 66 36

Пн-Пт

 08:00 - 20:00

Сб

08:30 - 15:30

ГОАУЗ «Мончегорская центральная районная больница»

Сайт: http://monhospital.ru

Запись и вызова врача, кол-центр

8 81536 3 56 06

 

Пн-Пт

08:00 – 19:00

Сб

09:00 – 12:00

Запись и вызова врача

8 81536 3 33 33

Пн-Пт

08:00 – 15:00

Для пациентов с КОВИД

8 958 170 88 79

Пн-пт

 08:00 – 16:00

Для пациентов с ОРВИ

8 958 170 88 48

Пн-пт

08.00 - 16.00

Детская поликлиника

Запись и вызова врача, кол-центр

8 81536 3 56 06 

Пн-Пт

08.00 - 17.00

Дополнительные номера

8 958 170 88 09

8 958 170 86 96

Пн-пт

08:00 - 19:00

Сб

9:00 – 12:00

КОВДОРСКИЙ РАЙОН

 

Филиал ГОАУЗ «МЦРБ - Ковдорская больница»

Сайт: http://monhospital.ru/about/info/

Взрослая поликлиника

Запись и вызов врача

8 81535 7 1504

8 958 170 86 70

Пн-Пт

08:00 – 19:00

Детская поликлиника

Запись и вызов врача

8 81535 7 15 05

Пн-Пт

08:00 – 18:00

КОЛЬСКИЙ РАЙОН

 

ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница»

Сайт: http://kolacrb.ru

Вызов врача на дом, регистратура

8 8152 79 02 22

8 81553 3 82 22

Вызов врача на дом

Пн-Сб

08:00 – 12:00

 

Регистратура

Пн-Пт

08:00 – 20:00

Сб

08:00-15:00

Горячая линия Кольский район (получение информации пациентами с ОРВИ, COVID)

8 81553 3 10 03

8 81553 3 80 04

Пн-Сб

08:00 – 15:00

Поликлиника п.г.т. Мурмаши

Вызов врача на дом, регистратура

8 81553 3 82 24

Пн-Пт

07:30 – 20:00

Сб

08:00 - 14.00

 

Вызов врача

08:00-12:00

Амбулатория ЗАТО Видяево

Вызов врача на дом, регистратура

 8 81553 3 82 21

Пн-Сб

 08:00 - 19:00

Амбулатория пгт. Кильдинстрой

Вызов врача на дом, регистратура

 8 815 53 3 81 40

Пн-Сб

 08:00 - 19:00

Амбулатория с. Тулома

Вызов врача на дом, регистратура

8 81553 3 82 28

Пн-Сб

 08:00 - 19:00

Амбулатория п.г.т. Верхнетуломский

Вызов врача на дом, регистратура

8 81553 3 82 27

Пн-Сб

 08:00 - 19:00

Амбулатория п. Молочный

Вызов врача на дом, регистратура

8 81553 3 81 29

Пн-Сб

 08:00 - 19:00

Детская поликлиника г. Кола

Вызов врача на дом, регистратура

8 8152 79 02 22 (доб. 272, 270)

Пн-Сб

08.00 - 20.00

Детская поликлиника п. Мурмаши

Вызов врача на дом, регистратура

8 81553 3 82 24 (доб. 322)

Пн-Сб

07:30 - 19:00

Дистанционная выписка рецептов на льготные лекарственные препараты лицам старше 65 лет

8 81552 79 02 22 (доб. 1)

Пн-Пт

08.00 - 20.00

Сб

08.00 - 15.00

АПАТИТЫ

 

ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная городская больница»

Сайт: http://akcgb51.ru

Взрослая поликлиника г.Апатиты:

- телефоны для записи на прием – 881555-64220 (многоканальный)

Пн-Пт

08:00 - 20:00

 

- телефоны для вызова врача на дом -  881555-21655

Пн-Пт

08:00 - 12:00

- телефон «горячей линии» - 881555-20702 (выписка по ЛЛО)

Пн-Пт

08:00 - 12:00

 

для пациентов с ОРВИ и COVID-19 - 88155542521 (многоканальный)

Пн-Пт

08:00 - 20:00

- телефон дежурного администратора– 88155520403, 881555-20292 (телефоны находятся в одном кабинете)

Пн-Пт

08:00 - 20:00

Детская поликлиника г. Апатиты:

- телефоны для записи на прием – 881555-62424, 881555-61740, 6-11-53 (телефоны находятся в одном кабинете)

Пн-Пт

08:00 - 20:00

- телефоны для вызова врача на дом - 881555-62424, 881555-61740, 881555-61153(телефоны находятся в одном кабинете)

Пн-Пт

08:00 - 12:00

- телефон «горячей линии» для пациентов с ОРВИ и COVID-19- 881555-62095

Пн-Пт

08.00 - 18.00

- телефон дежурного администратора (для решения проблемных ситуаций) – 881555-61150

Пн-Пт

08.30 - 16.40

ГОАУЗ «Апатитская стоматологическая поликлиника»

Сайт: http://ap-stom.ru

Лечебно-профилактическое отделение

Запись (регистратура)

8 81555 6 14 58

Пн-Пт:

 08:00 – 20:00

Сб

8:00 – 14:00

Отделение ортопедической стоматологии

Запись (регистратура)

 8 81555 6 14 74

Пн-Пт:

08:00 – 20:00

Горячая линия

8 953 302 41 31

Пн-Пт:

  09:00 – 17:00

КИРОВСК

 

ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная городская больница»

Сайт: http://akcgb51.ru

Взрослая поликлиника г. Кировск:

Запись на прием

8 81531 5 87 87

Пн-Пт

08:00 - 19:00

 

Вызов врача на дом

8 81531 5 92 00

Пн-Пт

08:00 - 12:00

Горячая линия

8 81531 5 87 87 (выписка по ЛЛО)

Пн-Пт

08.00 - 13.00

Горячая линии для пациентов с ОРВИ и COVID

8 81531 4 62 66

Пн-Пт

09.00 - 19.00

Дежурный администратора (для решения проблемных ситуаций)  8 81531 4 69 49

Пн-Пт

08.30 - 16.42

Детская поликлиника г. Кировск:

Запись на прием

8 81531 5 90 87

Пн-Пт

08.00 - 19.00

 

Вызов врача на дом

8 81531 5 90 87

8 908 606 32 89

Пн-Пт

08.00 - 12.00

Горячая линия (выписка по ЛЛО)

8 81531 5 90 87

Пн-Пт

08.00 - 14.00

 

Горячая линиия для пациентов с ОРВИ и COVID

8 81531 5 90 87

Пн-Пт

08.00 - 19.00

Дежурный администратор (для решения проблемных ситуаций)

8 911 341 90 70

Пн-Пт

08.30 - 18.00

 

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН

 

ГОБУЗ «Кандалакшская центральная районная больница»

Сайт: http://kandalcrb.ru

Взрослое поликлиническое отделение

Запись на прием и вызова врача на дом

8 81533 9 21 47

8 81533 9 62 92

Пн-Пт

08:00 - 18:00

Сб

09:00 – 12:00

Горячая линия для пациентов с COVID

8 911 310 01 73

Пн-Пт

08.00 - 19.00

Детское поликлиническое отделение

Запись на прием и вызова врача на дом

8 81533 3 16 10

Пн-Пт

08:00 - 18:00

Сб

09:00 – 12:00

Терский филиал

Запись на прием и вызова врача на дом

8 81559 5 06 74  

8 81559 5 05 13

Пн-Пт

08:00 - 15:30

 

Зеленоборский филиал

Запись на прием и вызова врача на дом

8 81533 6 62 16

Пн-Пт

08:00 - 15:00

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

 

ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница»

Сайт: http://www.mdgb.ru

Запись на консультативный прием

 8 8152 78 88 01

Пн-Пт

09:00 – 16:00

Приемное отделение (Свердлова, д.18) неотложная помощь и плановая госпитализация

8 8152 43 61 76

круглосуточно,

ежедневно

Приемное отделение (Героев Североморцев, д. 5/2) инфекционный корпус, неотложная помощь

8 8152 41 17 22

круглосуточно,

ежедневно

Справочное бюро

8 8152 41 38 20

круглосуточно,

ежедневно

Горячая линия - WHATSAPP приемная:

8 921 735 90 90

ежедневно

09:00 - 20:00

ГОБУЗ «Мурманская областная станция скорой медицинской помощи»

Сайт: http://www.mossmp.ru

Вызов СМП

03

103

112

круглосуточно

ежедневно.

Старшей врач дежурной смены

8 8152 45 09 19

8 8152 70 46 71

круглосуточно

ежедневно

ГОАУЗ «Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» 

Сайт: http://www.mocsm.ru

Запись на прием отделения № 1

8 8152 45 42 70

8 900 943 99 81 

Пн, Ср, Пт

08:00 – 15:00

Вт, Чт

12:00 – 19:00

Запись на прием отделения № 2

8 8152 57 57 93

8 900 943 99 76  

Пн, Ср, Пт

08:00 – 15:00

Вт, Чт

12:00 – 19:00

Горячая линия

8 815 2 42 37 64

Пн, Ср, Пт

08:00 – 15:00

Вт, Чт

12:00 – 19:00

ГОБУЗ «Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы»

Сайт: http://www.ombsme51.ru

Приемная начальника

8 8152 25 75 98

 

Пн-Чт

09.00 - 16.45

Пт

09.00 - 16.30

Обед

12.00 - 12.30

Медицинские регистраторы отдела судебно-медицинской экспертизы трупов (ОСМЭТ)

8 8152 25 01 89 

 

Пн-Пт

09.00 - 15.30

Обед

12.00 - 12.30

Медицинские регистраторы отдела судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц

(ОСМЭПО)

8 8152 25 21 20

Пн-Пт

09.00 - 15.30

Обед

12.00 - 12.30

Дежурные санитары морга

8 8152 25 03 64

круглосуточно

ГОБУЗ «Областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»

Сайт: http://osdrmurmansk.ru

Запись на курс реабилитации

8 81555 2 00 25

 

Пн-Пт

08:30 – 16:00

Вахта

8 81555 6 51 55  

круглосуточно

ГОБУЗ «Мурманский областной Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»

Сайт: https://modrs.ucoz.ru

Запись на курс реабилитации

8 8152 52 01 80

Пн-Пт:

09:00 – 16:00

Вахта

8 8152 53 61 49  

круглосуточно

ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови»

Сайт: https://murman-spk.ru

Горячая линия

8 8152 42 37 64

Пн-Пт

9:00 – 16:00

Запись доноров на донацию

8 8152 25 02 61

 

Пн-Пт

8:00 – 17:00

Запись доноров на донацию в выездных условиях

 8 8152 25 02 63

 8 921 042 30 70

8 921 040 03 59

Пн-Пт

9:00 – 16:00

 

Приём заявок на выдачу крови и её компонентов в лечебные учреждения Мурманской области

8 8152 25 02 76

круглосуточно

ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер»

Сайт: http://mopnd.ru

Регистратура (запись на приём)

8 8152 60 34 02

8 900 943 03 64

Пн-Пт

08:00-19:00

Сб

10:00-14:00

Приёмный покой (неотложная помощь)

8 8152 60 24 48

8 900 943 03 13

круглосуточно

ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»

Сайт: https://mokmc.ru

Женская консультация № 1 Карла Маркса, 9 

Регистратура

8 8152 45 88 41

Пн-пт

08.00-20.00

Сб

08.00-14.00

Женская консультация № 2 Лобова, 8

Регистратура

8 8152 22 87 91

 

Пн-пт

08.00-20.00

Сб

08.00-14.00

Женская консультация № 3 Кольский проспект 143/145 Регистратура

8 81553 66 78

Пн-пт

08.00-20.00

Сб

08.00-14.00

Запись к врачам, в том числе и в женские консультации, через единый кол–центр

8 8152 56 70 09

Пн-Пт

09.30 - 16.00

Справочный телефон стационара, Ломоносова,  18

8 8152 25 21 67

пн-сб

08.00 - 18.00

Справочный телефон стационара, Володарского, 18

8 8152 45 27 90

Пн-Сб

08.00 - 18.00

Медико-генетический отдел

8 8152 70 45 72

Пн - Пт

 08.00 - 20.00

Перинатальный центр (приемное отделение)

8 8152 24 27 83

круглосуточно

Родильный дом (приемное отделение)

8 8152 45 67 83

круглосуточно

Родильный дом № 3 (приемное отделение)

8 8152 53 97 80

круглосуточно

ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»

Сайт: https://mond51.ru

Запись на прием (для состоящих на учете)

 8 8152 26 58 83

 8 900 942 28 62  

Пн-Пт

09:00 – 19:00

Сб

09:00 - 15:00

Горячая линия

8 8152 41 39 00

Пн-Пт

09:00 - 16:00

ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»

Сайт: https://mokb51.ru

Запись на прием, вызов врача на дом, запись на вакцинацию (для медицинского обслуживания государственных служащих Мурманской области)

 8 8152 28 51 11

 8 8152 28 51 13 

Пн-  Пт

08:00 – 19:00

Горячая линия   по предоставлению информации о состоянии больных Covid-19, проходящих лечение в инфекционном отделении

8 8152 28 50 78

Ежедневно

14:00 – 18:00

Администратор

8 921 038 90 09

Пн - Пт

8:30 - 16:12

ГОБУЗ «Медицинский центр «БЕЛАЯ РОЗА»

Сайт: https://mdc51.ru/poryadok-zapisi.html

Запись на  прием

8 8152 567070

Пн - Пт

15:00-16:00

ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»

Сайт: http://mood51.ru

Запись на прием

 8 8152 56 89 00

Пн - Пт

08:00-17:00

Горячая линия

8 963 359 52 51

Пн - Пт

08:00 – 16:00

ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи»

Сайт: http://kvd.murmansk.ru

Запись на прием и вызов врача на дом

8 8152 22 50 08

8 8152 22 56 67

8 8152 22 88 22

Пн-Пт

08:00 - 20:00

Сб

08:30 - 15:00

Горячая линия

8 921 031 48 93

Пн-Пт

08:00 - 20:00

Сб

08:30 - 15:00

Электронная почта для приема вызовов:  kvd@com.mels.ru

 

Пн-Пт

08:00 - 20:00

ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника»

Сайт: http://stom51.ru

Кол-центр

8 8152 68 30 00

8 8152 68 30 01

Пн-Пт

09:00 - 21:00

Сб

09:00 - 18:00

Горячая линия

8 964 680 04 33

Пн-Пт

08:00 - 19:00

Горячая линия

8 8152 68 30 01

Сб

09:00 - 14:00

Дежурный администратор

8 964 689 54 69

8 8152 41 14 66

Пн-Пт

08:00 - 16:00

 

ГОБУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер»

Сайт: http://moptd51.ru

Справочная служба

8 8152 45 56 87

Взрослое население

Пн-Пт

08:00 - 17:00

 

Детское население

Пн-Пт

08:00 - 10:00

Регистратура

8 8152 45 56 87

 

Запись на прием к главному врачу для решения спорных вопросов 8 8152 69 12 00

Пн-Пт

08:45 - 16:45

 

 

 

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