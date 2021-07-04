Региональный Минздрав подготовил полный перечень каналов связи пациентов с медучреждениями Мурманской области
Региональный Минздрав подготовил полный перечень каналов связи пациентов с медучреждениями Мурманской области
Региональное Министерство здравоохранения сформировало полный перечень каналов связи пациентов с медицинскими учреждениями Мурманской области. Перечень включает номера телефонов, сервисы на официальных сайтах и мессенджеры. Номера и ссылки в документе указаны с разбивкой по населенным пунктам.
Перечень опубликован в том числе на сайте Мурманского оперативного штаба в разделе «Методические документы (разъяснения)».
Каналы связи в медицинских учреждениях Мурманской области
|
Каналы связи
|
Режим работы
|
МУРМАНСК
|
ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №1»
Сайт: http://mgp1.ru
|
Запись на прием
8 8152 47 15 15
|
Пн - Пт
08:00 - 16:00
|
Вызов врача на дом
8 8152 43 90 00
|
Пн - Пт
08:00 - 20:00
Сб, Вс
09:00 - 12:00
|
Мессенджер WHATSAPP
8 921 046 94 73
|
Пн - Сб
08:00 - 20:00
|
Горячая линия (получение информации пациентами с ОРВИ,COVID)
8 8152 27 40 50
|
Пн - Пт
08:00 - 19:00
Сб
09:00 - 12:00
|
Горячая линия по COVID
8 8152 45 34 24
|
Пн - Пт
08:30 - 19:00
Cб
09:00 – 12:00
|
Горячая линия по вопросам льготного лекарственного обеспечения
8 902 137 96 27
|
Пн - Пт
09:00 - 17:30
|
Электронная почта для приема вызовов: vopros@mgp1.ru
|
Пн - Пт
09:00 - 17:00
|
ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2»
Сайт: http://mgpol2.ru
|
Запись на прием, вызов врача на дом
8 8152 56 78 20
|
Пн-Пт
08:00 - 20:00
Сб
9:00 - 15:00
|
Горячая линия
8 960 028 27 71
|
Пн-Сб
08:00 – 20:00
|
Дежурный администратор
8 964 680 04 38
|
Пн-Сб
08:00 – 20:00
|
Вызов врача на дом онлайн, заявка на выписку льготных рецептов
http://mgpol2.ru/главная-страница для пациентов/вызов-врача-на-дом/
|
Пн-Пт
08:00 – 20:00
Сб
9:00 – 15:00
|
ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника №4»
|
Запись на прием
8 8152 20 72 70
|
Пн-Пт
08:00 – 18:00
|
Вызова врача на дом
8 8152 20 72 70
|
Пн-Пт
08:00 – 18:00
Сб
09:00 – 12:00
|
Телефон «горячей линии» ОРВИ
8 8152 20 72 70
|
Пн-Пт
08:00 – 19:00
Сб
09:00 – 14:00
|
Телефон «горячей линии» (получение информации с COVID-19)
8 8152 20 72 70
|
Пн-Пт
08:00 – 19:00
Сб
09:00 – 14:00
|
Дежурный администратор http://murmansk-dp4.ru/o-nas-2/rukovodstvo-polikliniki.html
|
8 (8152) 207-231
|
Пн-Пт
09:00 – 18:00
|
8 (8152) 207-124
|
8 (8152) 207-238
|
8 (8152) 207-132
|
8 (8152) 207-162
|
Форма вызова врача на дом через интернет: https://www.murmansk-dp4.ru/вызов-врача-на-дом.php
|
ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника №5»
Сайт: http://www.murdetpol5.ru
|
Вызов врача
8 8152 20 01 12
|
Пн-Пт
08:00 - 18:00
Сб
09:00 – 12:00
|
Запись к врачу
8 8152 20 01 12
|
Пн-Пт
08:00 - 18.00
|
Горячая линия
8 8152 41 11 73
|
Пн-Пт
08:00 - 16:30
|
Горячая линия
8 900 942 07 75
|
Пн-Пт
16.30 - 19.00
Сб
09:00 - 12:00
|
Дежурный администратор
8 8152 43 48 84
|
Пн-Пт
09:00 – 16:40
|
ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника №1»
Сайт: https://detpo.ru
|
Кол-центр
8 8152 56 77 88
|
Пн-Пт
08:00 - 18:00
Сб
09:00 - 14:00
|
Вызов врача
8 8152 56 77 88
|
Пн-Пт
08:00 - 18:00
Сб
08:00 - 12:00
|
Горячая линия
8 900 94300 46
8 8152 56 77 88 (доб. 4)
|
Пн-Пт
08:00 - 19:00
Сб
09:00 - 14:00
|
ОЛЕНЕГОРСК
|
ГОАУЗ «Оленегорская стоматологическая поликлиника»
|
Горячая линия
8 960 020 55 48
|
Пн-Пт
08:00-20:00
Сб
09.00 - 15.00
|
Регистратура
8 81552 5 72 14
|
ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница»
Сайт: http://www.ocgb.ru
|
Взрослая поликлиника
Запись на прием
8 81552 5 22 08
|
Пн - Пт
08:00 -20:00
|
Вызов врача на дом
8 81552 5 22 08
|
Пн - Пт
08:00-18:00
Сб
09:00 – 12:00
|
Горячая линия
8 81552 5 22 08
|
Пн. - пт.
08:00-19:00
Сб
09:00 – 14:00
|
Дежурный администратор
8 958 587 08 58
|
Пн - Пт
08:00-15:00
|
Детская поликлиника
Запись на прием
8 81552 5 22 08
|
Пн - Пт
08:00-20:00
|
Дополнительный прием звонков
8 958 587 09 07
|
Пн - Пт
08:00-12:00
|
Вызов врача на дом
8 81552 5 22 08
|
Пн - Пт
08:00-18:00
Сб
09:00 – 12:00
|
Дежурный администратор
8 958 587 08 58
|
Пн - Пт
08:00-15:00
|
Женская консультация
Запись на прием
8 81552 5 22 08
|
Пн - Пт
08:00-19:00
|
Дополнительный номер ПРИЕМ ЗВОНКОВ
8 958 587 08 13
|
Пн - Пт
08:00-12:00
|
Дежурный администратор
8 958 587 08 58
|
Пн - Пт
8:00-15:00
|
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
|
ГОБУЗ «Центральная районная больница ЗАТО Североморск»
|
Взрослая поликлиника
Записи и вызов врача
8 81537 3 77 00
|
Пн-Пт
08:00 - 19:00
Сб
09:00 – 12:00
|
Горячая линия
8 81537 3 77 00
|
Пн-Пт
08:00 - 19:00
Сб
09:00 – 14:00
|
Детская поликлиника
Запись и вызов врача
8 81537 3 77 00
|
Пн-Пт
08:00 - 18:00
Сб
09.00 - 12.00
|
Горячая линия
8 81537 3 77 00
|
Пн-Пт
08:00 - 19:00
Сб
09.00 - 14.00
|
Амбулатория пгт. Сафоново
Запись и вызов врача
8 81537 3 77 77
|
Пн-Пт
08:00 - 18.00
Сб
09:00 - 12.00
|
Горячая линия
8 81537 3 77 77
|
Пн-Пт
08:00 - 19:00
Сб
09:00 – 14:00
|
Амбулатория пгт. Североморск-3
Запись и вызов врача
8 950 896 74 77
|
Пн-Сб
09:00 - 12:00
|
Горячая линия
8 81537 3 50 32
|
Пн-Пт
08:00 - 18.00
Сб
09.00 - 14.00
|
ПЕЧЕНГСКИЙ ОКРУГ
|
ГОБУЗ «Печенгская центральная районная больница»
Сайт: http://pcrb.polarmed.ru
|
г. Заполярный
Взрослая поликлиника
Запись и вызов врача
8 81554 3 89 91
|
Пн-Сб
08:00 - 13:00
|
Детская поликлиника
Запись и вызов врача
8 81554 6 26 90
|
Пн-Пт
08:00 - 14:00
|
Горячая линия
8 921 032 45 45
8 921 035 84 86
8 921 032 48 48
|
Пн-Пт
08:00 - 20:00
|
Администратор
8 921 035 33 60
|
Ежедневно
08:00 - 20:00
|
п. Никель
Взрослая поликлиника
Запись и вызов врача
8 81554 5 05 09
|
Пн-Сб
08:00 - 13:00
|
Детская поликлиника
Запись и вызов врача
8 81554 5 14 11
|
Пн-Пт
08:00 - 14:00
|
ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН
|
ГОБУЗ «Ловозерская центральная районная больница»
Сайт: http://gobuz-lcrb.ru/about/
|
п. Ревда
Взрослая консультация
Вызов врача
8 81538 4 34 13
|
Пн-Пт
08:00 - 18:00
Сб
9:00 - 12:00
|
Взрослая консультация
Запись на прием
8 81538 4 34 13
|
Пн-Пт
8:00 - 20:00
Сб
9:00 - 12:00
|
Горячая линия
8 911 304 07 56
|
Пн-Пт
8:00 - 19:00
Сб
9:00 - 14:00
|
п. Ревда
Детская консультация
Вызов врача
8 81538 4 34 57
|
Пн-Пт
08:00 - 18:00
Сб
9:00 - 12:00
|
Детская консультация
Запись на прием
8 81538 4 34 57
|
Пн-Пт
8:00 - 16:12
Сб
9:00 - 12:00
|
с. Ловозеро
Взрослая консультация
Запись
8 81538 4 13 40
|
Пн-Пт
8:00 - 18:00
Сб
9:00 12:00
|
Взрослая консультация
Вызов врача
8 81538 4 13 40
|
Пн-Пт
08:00 - 18:00
Сб
9:00 - 12:00
|
с. Ловозеро
Детская консультация
Запись
8 81538 4 13 36
|
Пн-Пт
8:00 - 18:00
Сб
9:00 - 12:00
|
Детская консультация
Вызов врача
8 81538 4 13 36
|
Пн-Пт
08:00 - 18:00
Сб
9:00 - 12:00
|
МОНЧЕГОРСК
|
ГОАУЗ «Мончегорская стоматологическая поликлиника»
|
Лечебно-профилактическое отделение:
Запись (регистратура)
8 81536 7 21 37
|
Пн-Пт
08:00 - 20:00
Сб
08:30 - 15:30
|
Отделение ортопедической стоматологии:
Запись (регистратура):
8 81536 7 29 40
|
Пн-Пт
четные
08:00 - 15:00
нечетные
13:00 - 19:00
|
Горячая линия
8 81536 7 66 36
|
Пн-Пт
08:00 - 20:00
Сб
08:30 - 15:30
|
ГОАУЗ «Мончегорская центральная районная больница»
Сайт: http://monhospital.ru
|
Запись и вызова врача, кол-центр
8 81536 3 56 06
|
Пн-Пт
08:00 – 19:00
Сб
09:00 – 12:00
|
Запись и вызова врача
8 81536 3 33 33
|
Пн-Пт
08:00 – 15:00
|
Для пациентов с КОВИД
8 958 170 88 79
|
Пн-пт
08:00 – 16:00
|
Для пациентов с ОРВИ
8 958 170 88 48
|
Пн-пт
08.00 - 16.00
|
Детская поликлиника
Запись и вызова врача, кол-центр
8 81536 3 56 06
|
Пн-Пт
08.00 - 17.00
|
Дополнительные номера
8 958 170 88 09
8 958 170 86 96
|
Пн-пт
08:00 - 19:00
Сб
9:00 – 12:00
|
КОВДОРСКИЙ РАЙОН
|
Филиал ГОАУЗ «МЦРБ - Ковдорская больница»
|
Взрослая поликлиника
Запись и вызов врача
8 81535 7 1504
8 958 170 86 70
|
Пн-Пт
08:00 – 19:00
|
Детская поликлиника
Запись и вызов врача
8 81535 7 15 05
|
Пн-Пт
08:00 – 18:00
|
КОЛЬСКИЙ РАЙОН
|
ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница»
Сайт: http://kolacrb.ru
|
Вызов врача на дом, регистратура
8 8152 79 02 22
8 81553 3 82 22
|
Вызов врача на дом
Пн-Сб
08:00 – 12:00
Регистратура
Пн-Пт
08:00 – 20:00
Сб
08:00-15:00
|
Горячая линия Кольский район (получение информации пациентами с ОРВИ, COVID)
8 81553 3 10 03
8 81553 3 80 04
|
Пн-Сб
08:00 – 15:00
|
Поликлиника п.г.т. Мурмаши
Вызов врача на дом, регистратура
8 81553 3 82 24
|
Пн-Пт
07:30 – 20:00
Сб
08:00 - 14.00
Вызов врача
08:00-12:00
|
Амбулатория ЗАТО Видяево
Вызов врача на дом, регистратура
8 81553 3 82 21
|
Пн-Сб
08:00 - 19:00
|
Амбулатория пгт. Кильдинстрой
Вызов врача на дом, регистратура
8 815 53 3 81 40
|
Пн-Сб
08:00 - 19:00
|
Амбулатория с. Тулома
Вызов врача на дом, регистратура
8 81553 3 82 28
|
Пн-Сб
08:00 - 19:00
|
Амбулатория п.г.т. Верхнетуломский
Вызов врача на дом, регистратура
8 81553 3 82 27
|
Пн-Сб
08:00 - 19:00
|
Амбулатория п. Молочный
Вызов врача на дом, регистратура
8 81553 3 81 29
|
Пн-Сб
08:00 - 19:00
|
Детская поликлиника г. Кола
Вызов врача на дом, регистратура
8 8152 79 02 22 (доб. 272, 270)
|
Пн-Сб
08.00 - 20.00
|
Детская поликлиника п. Мурмаши
Вызов врача на дом, регистратура
8 81553 3 82 24 (доб. 322)
|
Пн-Сб
07:30 - 19:00
|
Дистанционная выписка рецептов на льготные лекарственные препараты лицам старше 65 лет
8 81552 79 02 22 (доб. 1)
|
Пн-Пт
08.00 - 20.00
Сб
08.00 - 15.00
|
АПАТИТЫ
|
ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная городская больница»
Сайт: http://akcgb51.ru
|
Взрослая поликлиника г.Апатиты:
- телефоны для записи на прием – 881555-64220 (многоканальный)
|
Пн-Пт
08:00 - 20:00
|
- телефоны для вызова врача на дом - 881555-21655
|
Пн-Пт
08:00 - 12:00
|
- телефон «горячей линии» - 881555-20702 (выписка по ЛЛО)
|
Пн-Пт
08:00 - 12:00
|
для пациентов с ОРВИ и COVID-19 - 88155542521 (многоканальный)
|
Пн-Пт
08:00 - 20:00
|
- телефон дежурного администратора– 88155520403, 881555-20292 (телефоны находятся в одном кабинете)
|
Пн-Пт
08:00 - 20:00
|
Детская поликлиника г. Апатиты:
- телефоны для записи на прием – 881555-62424, 881555-61740, 6-11-53 (телефоны находятся в одном кабинете)
|
Пн-Пт
08:00 - 20:00
|
- телефоны для вызова врача на дом - 881555-62424, 881555-61740, 881555-61153(телефоны находятся в одном кабинете)
|
Пн-Пт
08:00 - 12:00
|
- телефон «горячей линии» для пациентов с ОРВИ и COVID-19- 881555-62095
|
Пн-Пт
08.00 - 18.00
|
- телефон дежурного администратора (для решения проблемных ситуаций) – 881555-61150
|
Пн-Пт
08.30 - 16.40
|
ГОАУЗ «Апатитская стоматологическая поликлиника»
Сайт: http://ap-stom.ru
|
Лечебно-профилактическое отделение
Запись (регистратура)
8 81555 6 14 58
|
Пн-Пт:
08:00 – 20:00
Сб
8:00 – 14:00
|
Отделение ортопедической стоматологии
Запись (регистратура)
8 81555 6 14 74
|
Пн-Пт:
08:00 – 20:00
|
Горячая линия
8 953 302 41 31
|
Пн-Пт:
09:00 – 17:00
|
КИРОВСК
|
ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная городская больница»
Сайт: http://akcgb51.ru
|
Взрослая поликлиника г. Кировск:
Запись на прием
8 81531 5 87 87
|
Пн-Пт
08:00 - 19:00
|
Вызов врача на дом
8 81531 5 92 00
|
Пн-Пт
08:00 - 12:00
|
Горячая линия
8 81531 5 87 87 (выписка по ЛЛО)
|
Пн-Пт
08.00 - 13.00
|
Горячая линии для пациентов с ОРВИ и COVID
8 81531 4 62 66
|
Пн-Пт
09.00 - 19.00
|
Дежурный администратора (для решения проблемных ситуаций) 8 81531 4 69 49
|
Пн-Пт
08.30 - 16.42
|
Детская поликлиника г. Кировск:
Запись на прием
8 81531 5 90 87
|
Пн-Пт
08.00 - 19.00
|
Вызов врача на дом
8 81531 5 90 87
8 908 606 32 89
|
Пн-Пт
08.00 - 12.00
|
Горячая линия (выписка по ЛЛО)
8 81531 5 90 87
|
Пн-Пт
08.00 - 14.00
|
Горячая линиия для пациентов с ОРВИ и COVID
8 81531 5 90 87
|
Пн-Пт
08.00 - 19.00
|
Дежурный администратор (для решения проблемных ситуаций)
8 911 341 90 70
|
Пн-Пт
08.30 - 18.00
|
КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН
|
ГОБУЗ «Кандалакшская центральная районная больница»
Сайт: http://kandalcrb.ru
|
Взрослое поликлиническое отделение
Запись на прием и вызова врача на дом
8 81533 9 21 47
8 81533 9 62 92
|
Пн-Пт
08:00 - 18:00
Сб
09:00 – 12:00
|
Горячая линия для пациентов с COVID
8 911 310 01 73
|
Пн-Пт
08.00 - 19.00
|
Детское поликлиническое отделение
Запись на прием и вызова врача на дом
8 81533 3 16 10
|
Пн-Пт
08:00 - 18:00
Сб
09:00 – 12:00
|
Терский филиал
Запись на прием и вызова врача на дом
8 81559 5 06 74
8 81559 5 05 13
|
Пн-Пт
08:00 - 15:30
|
Зеленоборский филиал
Запись на прием и вызова врача на дом
8 81533 6 62 16
|
Пн-Пт
08:00 - 15:00
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
|
ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница»
Сайт: http://www.mdgb.ru
|
Запись на консультативный прием
8 8152 78 88 01
|
Пн-Пт
09:00 – 16:00
|
Приемное отделение (Свердлова, д.18) неотложная помощь и плановая госпитализация
8 8152 43 61 76
|
круглосуточно,
ежедневно
|
Приемное отделение (Героев Североморцев, д. 5/2) инфекционный корпус, неотложная помощь
8 8152 41 17 22
|
круглосуточно,
ежедневно
|
Справочное бюро
8 8152 41 38 20
|
круглосуточно,
ежедневно
|
Горячая линия - WHATSAPP приемная:
8 921 735 90 90
|
ежедневно
09:00 - 20:00
|
ГОБУЗ «Мурманская областная станция скорой медицинской помощи»
Сайт: http://www.mossmp.ru
|
Вызов СМП
03
103
112
|
круглосуточно
ежедневно.
|
Старшей врач дежурной смены
8 8152 45 09 19
8 8152 70 46 71
|
круглосуточно
ежедневно
|
ГОАУЗ «Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»
Сайт: http://www.mocsm.ru
|
Запись на прием отделения № 1
8 8152 45 42 70
8 900 943 99 81
|
Пн, Ср, Пт
08:00 – 15:00
Вт, Чт
12:00 – 19:00
|
Запись на прием отделения № 2
8 8152 57 57 93
8 900 943 99 76
|
Пн, Ср, Пт
08:00 – 15:00
Вт, Чт
12:00 – 19:00
|
Горячая линия
8 815 2 42 37 64
|
Пн, Ср, Пт
08:00 – 15:00
Вт, Чт
12:00 – 19:00
|
ГОБУЗ «Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы»
Сайт: http://www.ombsme51.ru
|
Приемная начальника
8 8152 25 75 98
|
Пн-Чт
09.00 - 16.45
Пт
09.00 - 16.30
Обед
12.00 - 12.30
|
Медицинские регистраторы отдела судебно-медицинской экспертизы трупов (ОСМЭТ)
8 8152 25 01 89
|
Пн-Пт
09.00 - 15.30
Обед
12.00 - 12.30
|
Медицинские регистраторы отдела судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц
(ОСМЭПО)
8 8152 25 21 20
|
Пн-Пт
09.00 - 15.30
Обед
12.00 - 12.30
|
Дежурные санитары морга
8 8152 25 03 64
|
круглосуточно
|
ГОБУЗ «Областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»
Сайт: http://osdrmurmansk.ru
|
Запись на курс реабилитации
8 81555 2 00 25
|
Пн-Пт
08:30 – 16:00
|
Вахта
8 81555 6 51 55
|
круглосуточно
|
ГОБУЗ «Мурманский областной Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»
Сайт: https://modrs.ucoz.ru
|
Запись на курс реабилитации
8 8152 52 01 80
|
Пн-Пт:
09:00 – 16:00
|
Вахта
8 8152 53 61 49
|
круглосуточно
|
ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови»
Сайт: https://murman-spk.ru
|
Горячая линия
8 8152 42 37 64
|
Пн-Пт
9:00 – 16:00
|
Запись доноров на донацию
8 8152 25 02 61
|
Пн-Пт
8:00 – 17:00
|
Запись доноров на донацию в выездных условиях
8 8152 25 02 63
8 921 042 30 70
8 921 040 03 59
|
Пн-Пт
9:00 – 16:00
|
Приём заявок на выдачу крови и её компонентов в лечебные учреждения Мурманской области
8 8152 25 02 76
|
круглосуточно
|
ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер»
Сайт: http://mopnd.ru
|
Регистратура (запись на приём)
8 8152 60 34 02
8 900 943 03 64
|
Пн-Пт
08:00-19:00
Сб
10:00-14:00
|
Приёмный покой (неотложная помощь)
8 8152 60 24 48
8 900 943 03 13
|
круглосуточно
|
ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»
Сайт: https://mokmc.ru
|
Женская консультация № 1 Карла Маркса, 9
Регистратура
8 8152 45 88 41
|
Пн-пт
08.00-20.00
Сб
08.00-14.00
|
Женская консультация № 2 Лобова, 8
Регистратура
8 8152 22 87 91
|
Пн-пт
08.00-20.00
Сб
08.00-14.00
|
Женская консультация № 3 Кольский проспект 143/145 Регистратура
8 81553 66 78
|
Пн-пт
08.00-20.00
Сб
08.00-14.00
|
Запись к врачам, в том числе и в женские консультации, через единый кол–центр
8 8152 56 70 09
|
Пн-Пт
09.30 - 16.00
|
Справочный телефон стационара, Ломоносова, 18
8 8152 25 21 67
|
пн-сб
08.00 - 18.00
|
Справочный телефон стационара, Володарского, 18
8 8152 45 27 90
|
Пн-Сб
08.00 - 18.00
|
Медико-генетический отдел
8 8152 70 45 72
|
Пн - Пт
08.00 - 20.00
|
Перинатальный центр (приемное отделение)
8 8152 24 27 83
|
круглосуточно
|
Родильный дом (приемное отделение)
8 8152 45 67 83
|
круглосуточно
|
Родильный дом № 3 (приемное отделение)
8 8152 53 97 80
|
круглосуточно
|
ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»
Сайт: https://mond51.ru
|
Запись на прием (для состоящих на учете)
8 8152 26 58 83
8 900 942 28 62
|
Пн-Пт
09:00 – 19:00
Сб
09:00 - 15:00
|
Горячая линия
8 8152 41 39 00
|
Пн-Пт
09:00 - 16:00
|
ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»
Сайт: https://mokb51.ru
|
Запись на прием, вызов врача на дом, запись на вакцинацию (для медицинского обслуживания государственных служащих Мурманской области)
8 8152 28 51 11
8 8152 28 51 13
|
Пн- Пт
08:00 – 19:00
|
Горячая линия по предоставлению информации о состоянии больных Covid-19, проходящих лечение в инфекционном отделении
8 8152 28 50 78
|
Ежедневно
14:00 – 18:00
|
Администратор
8 921 038 90 09
|
Пн - Пт
8:30 - 16:12
|
ГОБУЗ «Медицинский центр «БЕЛАЯ РОЗА»
|
Запись на прием
8 8152 567070
|
Пн - Пт
15:00-16:00
|
ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»
Сайт: http://mood51.ru
|
Запись на прием
8 8152 56 89 00
|
Пн - Пт
08:00-17:00
|
Горячая линия
8 963 359 52 51
|
Пн - Пт
08:00 – 16:00
|
ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи»
Сайт: http://kvd.murmansk.ru
|
Запись на прием и вызов врача на дом
8 8152 22 50 08
8 8152 22 56 67
8 8152 22 88 22
|
Пн-Пт
08:00 - 20:00
Сб
08:30 - 15:00
|
Горячая линия
8 921 031 48 93
|
Пн-Пт
08:00 - 20:00
Сб
08:30 - 15:00
|
Электронная почта для приема вызовов: kvd@com.mels.ru
|
Пн-Пт
08:00 - 20:00
|
ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника»
Сайт: http://stom51.ru
|
Кол-центр
8 8152 68 30 00
8 8152 68 30 01
|
Пн-Пт
09:00 - 21:00
Сб
09:00 - 18:00
|
Горячая линия
8 964 680 04 33
|
Пн-Пт
08:00 - 19:00
|
Горячая линия
8 8152 68 30 01
|
Сб
09:00 - 14:00
|
Дежурный администратор
8 964 689 54 69
8 8152 41 14 66
|
Пн-Пт
08:00 - 16:00
|
ГОБУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер»
Сайт: http://moptd51.ru
|
Справочная служба
8 8152 45 56 87
|
Взрослое население
Пн-Пт
08:00 - 17:00
Детское население
Пн-Пт
08:00 - 10:00
|
Регистратура
8 8152 45 56 87
|
Запись на прием к главному врачу для решения спорных вопросов 8 8152 69 12 00
|
Пн-Пт
08:45 - 16:45