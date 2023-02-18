2000-летний свинцовый саркофаг, уникальный череп древнего кашалота и руины старинной церкви – тайны нашей истории, которые спрятаны под землёйМарина Табейкина: почему кому-то везёт, а кому-то не везёт с родителями
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.02.23 17:00

Региональный Минздрав подписал соглашение о сотрудничестве с НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова

В течение двух дней в Мурманской области работала делегация Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова. В рамках визита между Министерством здравоохранения Мурманской области и исследовательским центром подписано соглашение о сотрудничестве.

16 февраля специалисты центра посетили ряд медицинских организаций региона: Мурманскую областную клиническую больницу им. П.А. Баяндина, Мурманский областной клинический многопрофильный центр, Мурманскую областную детскую клиническую больницу, а также диализный центр для оценки их деятельности и оказания им организационно-методической помощи. 

«Мы весь день посвятили тому, что знакомились с ведущими медицинскими организациям Мурманской области. С удовольствием можем отметить высокий уровень оснащенности и профессиональной подготовки медперсонала», – отметил главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик РАН Сергей Готье.

Вчера состоялось рабочее совещание, в рамках которого было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством здравоохранения Мурманской области и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова в области организации донорства и трансплантации органов в Мурманской области. Также были обсуждены организационные моменты и ряд рабочих вопросов. В совещании приняли участие представители регионального Минздрава, НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова, Территориального фонда ОМС Мурманской области и регионального Росздравнадзора, главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Мурманской области и главные врачи ведущих клиник региона.

«Цель нашего визита – организация трансплантологической помощи населению Мурманской области. Мы развиваем это направление по всей стране. Трансплантационные программы, которые мы организовываем, помогают спасать жизни людей», – сказал Сергей Готье. 

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, встреча была организована в первую очередь для повышения качества оказания медицинской помощи населению Мурманской области, а также для рассмотрения возможностей развития на территории региона новых направлений оказания медицинской помощи. 

«Мы заинтересованы в постоянном развитии региональной системы здравоохранения и наших специалистов, повышении качества оказания медицинской помощи и её доступности, в том числе в сфере трансплантологии. На сегодняшний день в регионе под наблюдением наших специалистов находится 23 пациента, перенёсших трансплантацию органов. Соглашение о сотрудничестве будет способствовать развитию на территории региона новых направлений диагностики и лечения пациентов, нуждающихся в пересадке органов и тканей, а в итоге – совершенствованию оказываемой медицинской помощи нашему населению», – сказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Уступать не готовы: за год зарплатные запросы мурманчан выросли более чем на 8000 рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире20:20Городские хроники (6+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Пеликан». Художественный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Клиентам АО «АтомЭнергоСбыт» стала доступна оплата услуг через «Систему быстрых платежей»-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 36 копеек-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 и 20 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Все вдовы ветеранов боевых действий получат соцподдержку
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика