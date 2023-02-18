Региональный Минздрав подписал соглашение о сотрудничестве с НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова

В течение двух дней в Мурманской области работала делегация Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова. В рамках визита между Министерством здравоохранения Мурманской области и исследовательским центром подписано соглашение о сотрудничестве.

16 февраля специалисты центра посетили ряд медицинских организаций региона: Мурманскую областную клиническую больницу им. П.А. Баяндина, Мурманский областной клинический многопрофильный центр, Мурманскую областную детскую клиническую больницу, а также диализный центр для оценки их деятельности и оказания им организационно-методической помощи.

«Мы весь день посвятили тому, что знакомились с ведущими медицинскими организациям Мурманской области. С удовольствием можем отметить высокий уровень оснащенности и профессиональной подготовки медперсонала», – отметил главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик РАН Сергей Готье.

Вчера состоялось рабочее совещание, в рамках которого было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством здравоохранения Мурманской области и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова в области организации донорства и трансплантации органов в Мурманской области. Также были обсуждены организационные моменты и ряд рабочих вопросов. В совещании приняли участие представители регионального Минздрава, НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова, Территориального фонда ОМС Мурманской области и регионального Росздравнадзора, главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Мурманской области и главные врачи ведущих клиник региона.

«Цель нашего визита – организация трансплантологической помощи населению Мурманской области. Мы развиваем это направление по всей стране. Трансплантационные программы, которые мы организовываем, помогают спасать жизни людей», – сказал Сергей Готье.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, встреча была организована в первую очередь для повышения качества оказания медицинской помощи населению Мурманской области, а также для рассмотрения возможностей развития на территории региона новых направлений оказания медицинской помощи.

«Мы заинтересованы в постоянном развитии региональной системы здравоохранения и наших специалистов, повышении качества оказания медицинской помощи и её доступности, в том числе в сфере трансплантологии. На сегодняшний день в регионе под наблюдением наших специалистов находится 23 пациента, перенёсших трансплантацию органов. Соглашение о сотрудничестве будет способствовать развитию на территории региона новых направлений диагностики и лечения пациентов, нуждающихся в пересадке органов и тканей, а в итоге – совершенствованию оказываемой медицинской помощи нашему населению», – сказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru