Региональный Минздрав разъяснил маршрут родителей с детьми для оформления справок в сад и школу

Министерство здравоохранение Мурманской области ежегодно проводит работу для сокращения сроков прохождения необходимых исследований при оформлении детей в образовательные учреждения.

В текущем году во всех детских поликлиниках организованы дополнительные рабочие субботы 24 августа, 31 августа и 7 сентября. Для удобства граждан направления на исследования можно получить без предварительной записи в регистратурах поликлиник, специально организованных кабинетах, сестринских постах или распечатать с сайта медицинской организации. Также в некоторых муниципалитетах организованы выездные бригады в образовательные учреждения.

Например, в Североморске детям, идущим в детский сад 2 сентября, записываться на приём к врачу не нужно. 2 сентября будет организован выезд бригад в дошкольные учреждения, где будут проведены осмотры детей и выданы справки по результатам. Тем, кто планирует пойти 3 сентября и позже, уже потребуется запись на приём к врачу.

В Мончегорске выдача справок организована в кабинете «Справка в один шаг», а в Оленегорске справку можно получить не только на приеме у врача-педиатра, но и в кабинете неотложной помощи.

Обязательная сдача анализов и получение справок для учащихся 1-4 классов не требуется.

В Североморске, Кандалакше и во всех детских поликлиниках Мурманска забор анализов будет проводится в образовательных учреждениях выездными бригадами с 3 сентября. Результаты будут направлены в школы.

Тем учащимся, которые планируют выйти позже, направление можно получить тем же способом, что и дошкольникам: без предварительной записи в регистратуре поликлиники, специально организованных кабинетах или распечатать с сайта медицинской организации.

Записаться на прием к врачу-педиатру можно через колл-центр, на региональном портале reg.polarmed.ru и на портале госуслуг.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, подробная информация об организации прохождения обследований и получения справок размещена на сайтах и в официальных группах в социальных сетях медицинских организаций.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/