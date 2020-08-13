Региональный Минздрав заключил 92 договора о целевом обучении в медицинских вузах с выпускниками Мурманской области

Всего в 2020 году министерству здравоохранения Мурманской области было выделено 69 целевых мест в 10 медицинских вузах страны. Для их заполнения министерством здравоохранения Мурманской области было выдано 92 целевых направления на поступление.

Выпускники будут поступать в Северный государственный медицинский университет, Петрозаводский государственный университет, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию им. Мечникова, Российский национальный исследовательский университет им. Н.И. Пирогова, Московский государственный медико-стоматологический университет им. Е.А. Евдокимова, Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова и Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в настоящее время продолжается прием документов выпускников медицинских вузах на целевое обучение в ординатуре, в том числе за счёт средств бюджета Мурманской области.

Общее количество абитуриентов региона, пожелавших получить профессию врача и поступивших в медицинские вузы страны, будет известно в конце августа.

В целях укрепления кадрового потенциала системы здравоохранения региона, областной Минздрав планирует продолжить работу по профориентации с выпускниками общеобразовательных учреждений Мурманской области и в будущем.