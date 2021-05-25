Региональный Минздрав заключил соглашение с Национальным медицинским исследовательским центром детской травматологии и ортопедии

Министерство здравоохранения Мурманской области подписало соглашение с Национальным медицинским исследовательским центром детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера о развитии сотрудничества, направленного на повышение доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, благодаря соглашению медицинские работники учреждений здравоохранения, подведомственных региональному минздраву, смогут проходить обучение по профилям «травматология и ортопедия», хирургия», «нейрохирургия» и «челюстно-лицевая хирургия».

Будет производиться обмен опытом в области диагностики, лечения и медицинской реабилитации; выезды сотрудников Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера в медицинские организации Мурманской области для оказания консультативно-диагностической помощи жителям региона. Также северянам будет доступна медицинская помощь на базе центра.