Региональный оператор Мурманской области уточняет сведения о количестве зарегистрированных в жилых помещениях граждан

Информация о количестве проживающих в жилых помещениях гражданах критически важна для организации всей системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории региона. Она лежит в основе расчётов норм накопления ТКО в каждом регионе, количества контейнерных площадок и самих контейнеров и, в конечном итоге, производственных мощностей, необходимых для вывоза и безопасной утилизации отходов.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», учитывая, что услуга «обращение с твёрдыми коммунальными отходами» с 2019 года является коммунальной, сведения о количестве собственников или зарегистрированных в жилых помещениях граждан определяют сумму платежа по каждому лицевому счёту.

Именно поэтому в законодательстве российской федерации закреплена норма, в соответствии с которой актуализация данных о собственниках и зарегистрированных в жилом помещении граждан является обязанностью потребителя услуги. Он должен самостоятельно информировать регионального оператора об изменении количества граждан, проживающих в занимаемом им жилом помещении, или о смене собственника. Данные предоставляются не позднее 5 рабочих дней со дня изменения.

Плата за обращение с ТКО в Мурманской области рассчитывается по числу постоянно и временно проживающих в жилом помещении потребителей. При отсутствии постоянно и временно проживающих граждан объём коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами рассчитывается с учётом количества собственников.

Региональный оператор получает необходимую для финансирования системы обращения с ТКО в Мурманской области информацию и от потребителей, и из иных источников, ведущих учёт зарегистрированных граждан. Сверка данных производится на регулярной основе. По результатам производится актуализация базы данных и, в случае выявления несоответствия, доначисление или уменьшение платежей за услугу. Так, в 2026 году по сведениям, полученным из МФЦ по 6123 лицевым счетам, были выявлены изменения в количестве зарегистрированных лиц, и произведён перерасчет на общую сумму более 34 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».