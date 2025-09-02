ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫНачалась регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.09.25 15:30

Региональный оператор Мурманской области завершает летнюю кампанию по замене поврежденных мусорных контейнеров

В 2025 году Мурманский филиал АО «Ситиматик» уже направил на замену и ремонт поврежденных контейнеров для твёрдых коммунальных отходов (ТКО) более 24 миллионов рублей. Было закуплено 600 стандартных контейнеров объёмом: 1,1 м3, 150 - 0,66 м3 и 300 - 0,36 м3. А также 20 заглубленных накопителей вместимостью 5 м3  для Кандалакши и 10 наземных на 3 м3 для Кировска. Баки подобного типа обладают повышенной вместимостью и позволяют «экономить» дворовое пространство, однако стоят гораздо дороже стандартных и их монтаж технологически требует более сложной подготовки контейнерных площадок.

В настоящее время 700 новых контейнеров уже эксплуатируются в муниципалитетах. С 1 сентября мусоровывозящие компании начнут расстановку остальных. 

Кроме того, региональным оператором заключён договор на поставку до конца сентября этого года трёхсот контейнеров, предназначенных для накопления раздельно собранных отходов.

Всего в Мурманской области для сбора твёрдых коммунальных отходов используется порядка 14 тысяч контейнеров разного типа.

АО «Ситиматик» напоминает о необходимости бережного отношения к этому имуществу. Обновление контейнерного парка производится регулярно по заявкам муниципалитетов, формирующихся на основании информации, поступившей уже от Управляющих компаний.

Однако возможности Регионального оператора ограничены. По действующему законодательству, компания имеет право тратить на приобретение контейнеров и их ремонт 1% необходимой валовой выручки на очередной период регулирования. Поэтому категорически запрещено нарушать правила эксплуатации контейнеров, помещать внутрь тлеющий или тяжелый строительный мусор. При транспортировании перегруженного контейнера велик риск повреждения колес, а в момент погрузки такого мусора в бункер мусоровоза, корпуса бака.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В первом полугодии 2025 года инвестиции в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области выросли на 1,8%-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Региональный оператор Мурманской области завершает летнюю кампанию по замене поврежденных мусорных контейнеров-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»