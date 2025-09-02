Региональный оператор Мурманской области завершает летнюю кампанию по замене поврежденных мусорных контейнеров

В 2025 году Мурманский филиал АО «Ситиматик» уже направил на замену и ремонт поврежденных контейнеров для твёрдых коммунальных отходов (ТКО) более 24 миллионов рублей. Было закуплено 600 стандартных контейнеров объёмом: 1,1 м3, 150 - 0,66 м3 и 300 - 0,36 м3. А также 20 заглубленных накопителей вместимостью 5 м3 для Кандалакши и 10 наземных на 3 м3 для Кировска. Баки подобного типа обладают повышенной вместимостью и позволяют «экономить» дворовое пространство, однако стоят гораздо дороже стандартных и их монтаж технологически требует более сложной подготовки контейнерных площадок.

В настоящее время 700 новых контейнеров уже эксплуатируются в муниципалитетах. С 1 сентября мусоровывозящие компании начнут расстановку остальных.

Кроме того, региональным оператором заключён договор на поставку до конца сентября этого года трёхсот контейнеров, предназначенных для накопления раздельно собранных отходов.

Всего в Мурманской области для сбора твёрдых коммунальных отходов используется порядка 14 тысяч контейнеров разного типа.

АО «Ситиматик» напоминает о необходимости бережного отношения к этому имуществу. Обновление контейнерного парка производится регулярно по заявкам муниципалитетов, формирующихся на основании информации, поступившей уже от Управляющих компаний.

Однако возможности Регионального оператора ограничены. По действующему законодательству, компания имеет право тратить на приобретение контейнеров и их ремонт 1% необходимой валовой выручки на очередной период регулирования. Поэтому категорически запрещено нарушать правила эксплуатации контейнеров, помещать внутрь тлеющий или тяжелый строительный мусор. При транспортировании перегруженного контейнера велик риск повреждения колес, а в момент погрузки такого мусора в бункер мусоровоза, корпуса бака.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».