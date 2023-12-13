Региональный оператор отмечает, что в последний месяц увеличилось число обращений граждан с жалобами на захламление мест накопления ТКО

В понедельник пользователь социальной сети «ВКонтакте» под трансляцией оперативного совещания в областном правительстве разместил комментарий, в котором, в частности, обратил внимание на проблему складирования старых автомобильных шин и строительного мусора на площадках, предназначенных для накопления крупногабаритных отходов (КГО).

Между тем, как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», такого рода отходы не относятся к коммунальным – их должны вывозить и утилизировать в особом порядке. Тот, кто складирует подобные отходы на площадке для КГО, по сути, блокирует ее нормальную работу и фактически «исключает» её из установленного процесса накопления и вывоза твёрдых коммунальных отходов.

Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает, что, согласно установленным правилам, собственники должны складывать образующиеся КГО в бункеры или на специальных площадках для крупногабаритных отходов. Такие отходы должны складироваться в разобранном либо ином состоянии, исключающем возникновение угрозы для жизни и здоровья персонала оператора по обращению с ТКО, а также для технической исправности мусоровозов. К крупногабаритным отходам можно отнести старую мебель, коробки, отслужившую свое бытовую технику, отходы от текущих ремонтов – обои, двери, оконные рамы и т.д. Отходы, образовавшиеся в ходе капитального ремонта (в частности, перепланировки помещений), то есть тяжёлый строительный мусор, к КГО не относятся. Их вывозом должны заниматься исполнители ремонтных работ. Как правило, они закладывают расходы на обращение с мусором в стоимость своих услуг, а жильцы должны проявлять сознательность и интересоваться тем, где после ремонта окажется их мусор.

Случаев, когда строительные отходы попадают на площадки для ТКО или оказываются в контейнерах, становится всё больше. Так возникают предпосылки не только для захламления площадок, но и вывода из строя спецтранспорта. Отработанные автомобильные шины и покрышки относятся к отходам IV класса опасности. Их также запрещено складировать на контейнерных площадках, а за утилизацию шин отвечают специализированные организации.

Отдельный блок обращений касается обустройства контейнерных площадок и площадок для накопления КГО. В соответствии с действующим законодательством содержание контейнерных площадок, а также территорий, прилегающих к месту погрузки отходов на придомовой территории, входит в зону ответственности собственников помещений в многоквартирном доме. Если территория не входит в состав общего имущества собственников, то ответственность за их содержание несут собственники земельного участка (к примеру, муниципалитет).

По санитарным правилам и нормам, площадки для накопления отходов должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы площадки – с трёх сторон, высотой не менее одного метра. К сожалению, большое количество мест накопления ТКО и прежде всего крупногабаритных отходов в городах Мурманской области не соответствуют этим требованиям. В лучшем случае, у дома есть небольшой участок асфальтированной дворовой территории, а то и просто газон рядом с контейнерами, который условно обозначили как точку сбора КГО.

По действующим в России санитарным нормативам спецтехника забирает крупногабаритные отходы не реже одного раза в неделю – в тёплое время года, а зимой – не реже одного раза в 10 суток. Вывоз контейнеров для смешанных отходов в теплое время года проводится в ежедневном режиме, при температуре плюс 4 и ниже допускается один раз в три дня.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».