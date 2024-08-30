Региональный оператор поддержит Мурманский фестиваль спорта «Гольфстрим»

31 августа в Мурманске состоится самых крупный городской фестиваль спорта «Гольфстрим». По традиции его проводят на мосту через Кольский залив и на специально подготовленных площадках под мостом. Фестиваль собирает спортсменов и зрителей со всей Мурманской области.

В программе соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу, юкигассену, шахматам, по боксу, а также баскетболу 3×3. В программе есть и командная буксировка автомобиля на время.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», при подготовке к столь массовому мероприятию перед муниципалитетом стоят не только логичестические и организационные задачи, но вопросы последующей уборки территории, сбора, вывоза и безопасной утилизации мусора.

В ответ на просьбу председателя Мурманского городского комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья, филиал принял решение на безвозмездной основе принять и переработать все оставшиеся после мероприятия твёрдые коммунальные отходы.

После фестиваля ТКО будут транспортированы в «Экотехнопарк» Мурманской области, где из общего объёма будут извлечены полезные фракции для дальнейшей переработки. Оставшиеся после сортировки отходы будут безопасно складированы на полигоне.

Коллектив Мурманского филиала АО «Ситиматик» поздравляет мурманчан со спортивным праздником и напоминает участникам и зрителям фестиваля о необходимости соблюдать правила обращения с мусором - не оставлять его на площадках и помещать в специальные контейнеры.