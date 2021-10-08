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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.21 09:30

Региональный парламент наделил Татьяну Сахарову полномочиями сенатора РФ – представителя от Мурманской областной Думы

Вчера в рамках обсуждения вопроса на первом заседании Мурманской областной Думы седьмого созыва Татьяна Сахарова обозначила основные приоритеты и задачи своей работы в «верхней» палате парламента страны.

- Предстоит сделать многое, прежде всего, по решению проблем на благо развития Мурманской области. Считаю, любую цель можно реализовать при желании, а также при поддержке команды единомышленников, - подчеркнула она и выразила готовность взаимодействовать с представителями всех фракций Думы.

Обсуждая кандидатуру Татьяны Сахаровой, представители фракций «Справедливой России» и КПРФ заявили, что не поддержат её выдвижение на пост сенатора. В итоге голосования за неё проголосовали 28 депутатов, трое были против, ещё один воздержался.

Депутаты отметили, что Татьяна Сахарова активно взаимодействует с жителями региона, хорошо знает ситуацию и проблемы в ЗАТО Мурманской области.

Сахарова прошла на выборах в состав Мурманской облдумы по списку «Единой России» вместе с губернатором Андреем Чибисом, главным врачом мурманской поликлиники №2 Константином Биджоевым, главой регионального управления Роспотребнадзора Леной Лукичевой и исполнительным директором АО «Олкон» Александром Боговичем.

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