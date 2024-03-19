Региональный парламент планирует вносить изменения в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Артура Попова. Депутаты обсудили план работы комитета на апрель текущего года.

- В ближайшее время в региональный парламент из Министерства транспорта и дорожного хозяйства будут направлены изменения в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области», которые в основном затрагивают отношения в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, - рассказал Артур Попов. – Законопроект призван привести региональные нормы в этой сфере в соответствие с требованиями, которые предусмотрены федеральным законодательством.

Как отметил председатель комитета, ещё одно из важных направлений работы – ситуация с обеспечением безопасности на дорогах.

- Крайне важно определиться, какие изменения в законодательстве требуются, что ещё необходимо предпринять для снижения количества дорожно-транспортных происшествий в регионе, - подчеркнул он.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29695/