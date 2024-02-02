Региональный парламент принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата областной Думы Олега Самарского

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера прошло очередное заседание регионального парламента. В нём приняли участие депутаты, сенатор РФ Татьяна Сахарова, представители прокуратуры, органов исполнительной власти Мурманской области. Заседание вёл председатель Думы Сергей Дубовой.

Комментируя открытие очередного парламентского сезона, спикер отметил, что впереди серьёзная законодательная работа и насыщенный политический период, главным событием которого будут выборы Президента России. Этот год особенный и для Мурманской областной Думы – региональному парламенту исполняется 30 лет, подчеркнул Сергей Дубовой.

Депутаты приняли в первом чтении и окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в статьи 5 и 6 закона «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области». Он определяет полномочия исполнительных органов Мурманской области при установлении в границах региона остановочных пунктов по межрегиональному или международному маршруту регулярных перевозок, расположенных вне территорий автовокзалов и автостанций.

С целью развития межрегионального сотрудничества в различных направлениях депутаты одобрили в первом чтении и окончательной редакции проект закона «Об утверждении заключения соглашения между Чеченской Республикой и Мурманской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве». В утверждаемом соглашении предусматривается взаимодействие в таких сферах как инвестиционная деятельность, наукоёмкие производства, имущественные отношения, транспорт, информационные технологии и связь и ряде других составляющих предмет взаимной заинтересованности.

Процедуру первого чтения прошёл проект закона, вносящий изменения в закон «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области». Он наделяет правительство области полномочием по введению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе, полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территориях отдельных населенных пунктов региона.

Региональный парламент принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата областной Думы Олега Самарского со 2 февраля 2024 года. Напомним, в 2019 году по распоряжению главы Оленегорска Самарского его сыну незаконно выделили квартиру из муниципального фонда на условиях коммерческого найма. Свою вину мэр не признал. Суд приговорил Самарского к штрафу в 200 тысяч рублей. Суд также запретил ему в течение двух лет занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. В прокуратуре Мурманской области подчеркивали, что родственник Самарского не подходил под критерии для получения жилья на условиях коммерческого найма. «В то же время на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 26 граждан», - уточняли в пресс-службе надзорного ведомства.

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