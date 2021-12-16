Региональный перечень рыболовных участков дополнен новыми участками для промысла в Белом море

Перечень рыболовных участков Мурманской области дополнен 16 новыми рыболовными участками для осуществления промышленного рыболовства анадромных видов рыб в Белом море. Соответствующее постановление уже подписано.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, после проведения необходимых конкурсных процедур юридические лица и индивидуальные предприниматели, получат в пользование рыболовные участки и смогут приступить к промыслу таких ценных видов водных биоресурсов, как сёмга и горбуша.

Более подробную информацию по данному вопросу можно получить в Министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области по телефонам: 8(8152) 486-518 и 8(8152) 486-922.