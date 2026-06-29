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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.26 17:00

Региональный портал мониторинга опасных явлений продемонстрировали специалистам ФГБУ «Мурманское УГМС»

25 июня руководство и специалисты ФГБУ «Мурманское УГМС» посетили научно-исследовательскую лабораторию «Анализ данных и искусственный интеллект в арктических исследованиях» Мурманского арктического университета. На встрече был представлен региональный портал мониторинга опасных явлений, разработанный при поддержке Российского научного фонда.

На презентации, представленной заведующей научно-исследовательской лабораторией «Анализ данных и искусственный интеллект в арктических исследованиях» Ириной Лазаревой и заведующим кафедрой «Информационных технологий» Олегом Ляш, были продемонстрированы возможности геоинформационной системы, которая интегрирует данные спутникового и беспилотного зондирования, а также результаты геофизического моделирования.

Портал позволяет отслеживать лесные пожары, контролировать выбросы загрязняющих веществ, обнаруживать ледовые явления, моделировать паводки, контролировать изменения растительного покрова и оценивать гидрометеорологические аномалии.

Специалисты ФГБУ «Мурманское УГМС» высоко оценили уже проделанную Ириной Михайловной и Олегом Ивановичем работу по созданию портала и пожелали коллегам успешного завершения проекта, результаты которого станут серьёзным подспорьем для заинтересованных оперативных служб Кольского полуострова в прогнозирование и оценке рисков природного и техногенного характера.

По итогам встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

 

 

Фото: https://kolgimet.ru/news/news/-f0e9ff5a52/?no_cache=1&cHash=21eef78a1298b8571aaebe2a74e0de76

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