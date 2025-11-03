Региональный проект мини-базы отдыха, реализуемый по программе «Гектар Арктики», представили на международном форуме в Москве

Проект мини-базы отдыха «Стоянка древних Саамов», реализуемый в Мурманской области по программе «Гектар Арктики», был представлен на международном на форуме «Женщины за сохранение традиций» в Москве, проходившем под эгидой Совета Федерации.

Мероприятие объединило 500 участников из 35 стран мира – представительниц династий, руководителей социальных и культурных проектов, общественных деятелей. Форум стал площадкой для демонстрации лучших практик по сохранению исторического наследия и традиционных ценностей.

«Участие в таком представительном форуме – это не только личное достижение, но и демонстрация возможностей, которые открывает программа «Гектар Арктики» для развития туризма в нашем регионе. Я благодарна правительству области и лично министру имущественных отношений Виктории Минкиной за содействие в освоении участка, за неравнодушное участие в жизни нашего объединения гектарщиков», – отметила инициатор проекта Дарья Анисимова.

Проект «Стоянка древних саамов» создаётся на двух гектарах в окрестностях Апатитов и сочетает традиции коренного малочисленного народа Севера – саамов с современным комфортом. На территории появятся три гостевых домика в стиле древней вежи, административный корпус, шатёр с костровищем и главный корпус гостевого дома с камином. В планах – создание небольшого домашнего оленьего стада для знакомства гостей с традиционным укладом жизни коренного населения. В 2025 году завершается строительство первого гостевого дома с камином.

«История Дарьи – отличный пример того, как программа «Гектар Арктики» помогает реализовывать интересные инициативы. Уверена, что её проект станет популярным туристическим объектом и внесет вклад в сохранение культурного наследия Кольского Заполярья», – прокомментировала министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Как отмечает региональное Министерство имущественных отношений, всего по программе «Гектар Арктики» в Мурманской области оформлено порядка 4 тысяч земельных участков. Более 50 граждан уже получили участки в собственность досрочно, завершив освоение до установленного срока. В развитии туризма на полученных землях участвуют более 600 северян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556464/#&gid=1&pid=1