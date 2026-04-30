Региональный проект объединяет поколения: в Апатитах бабушки и внуки сразились в настольные игры

В стационарном отделении для престарелых и инвалидов Апатитского комплексного центра прошла очередная встреча в рамках программы родительского наставничества «Бабушки и дедушки – внукам». На этот раз поводом для общения стали настольные игры.

В гости к пожилым людям пришли воспитанники отделения помощи семье и детям города Апатиты. Проживающие в отделении бабушки и дедушки выступили в роли наставников: они показали ребятам игры, в которые сами играют на досуге, объяснили правила и с азартом включились в процесс.

Исследования подтверждают: поколение Z (зумеры) и люди пенсионного возраста (бэби-бумеры) сегодня ладят друг с другом лучше, чем с другими поколениями. У них уникальный симбиоз: старшие делятся жизненным опытом, а молодые помогают осваивать современный цифровой мир. Отношения с теми, кто значительно старше или младше, воспринимаются как наиболее безопасные — в них меньше конкуренции и взаимных ожиданий.

Программа «Бабушки и дедушки – внукам» реализуется в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие», созданного по инициативе жителей региона в рамках народной программы «На Севере — жить!».

За время существования проекта в учреждениях социального обслуживания Мурманской области прошла уже сотня таких встреч. В Апатитском комплексном центре это не первое мероприятие — ранее бабушки и внуки вместе украшали ёлку, готовили, пили чай и просто общались по душам, делясь историями и традициями.

Как отмечают организаторы, подобные встречи развивают у детей коммуникативные навыки и дают им модель здоровых внутрисемейных отношений, а пожилым людям дарят ощущение нужности и помогают разрушить стереотипы о разнице поколений. В такие минуты и дети, и взрослые забывают про возраст — они просто радуются общению друг с другом.

Гости пообещали вернуться в стационарное отделение снова. В планах — новые совместные активности, которые продолжат укреплять связь между поколениями. Проект «Бабушки и дедушки — внукам» продолжает свою работу во всех учреждениях социального обслуживания Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566840/#&gid=1&pid=3