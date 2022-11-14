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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.22 16:00

Региональный проект «Работа рядом» будет продлён на 2023 год

Региональный проект «Работа рядом» будет продлён на 2023 год с учётом востребованности меры поддержки у северян, такое поручение глава региона Андрей Чибис дал в ходе оперативного совещания.

Губернатор напомнил, что в 2022 году на реализацию программы направлено почти 158 млн рублей из областного бюджета. За этот год трудоустроено почти 7800 человек. Среди них студенты и школьники, которые могут подрабатывать в каникулы и свободное от учебы время. 

«Трудовое воспитание – это очень полезно, с точки зрения того, что ребята при желании имеют возможность во время каникул заработать деньги. Давайте мы продлим программу на 2023 год, чтобы сохранилась возможность трудоустройства, в том числе для студентов и подростков в каникулярный период, и северян, которым требуется работа. Чтобы у муниципалитетов были дополнительные возможности для привлечения людей на реализацию различных задач, которые у них стоят», – поручил глава региона.

Докладывая о промежуточных итогах программы, министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев отметил, что она направлена на содействие занятости северянам, студентам и несовершеннолетним, стабилизацию ситуации на рынке труда, повышение доходов населения и оказание дополнительной поддержки работодателям. 

Проект «Работа рядом» помогает муниципалитетам осуществлять благоустройство территорий и реализовывать работы в рамках создания комфортной городской среды.

«Выплата зарплаты участникам проекта осуществляется в размере минимального размера оплаты труда с районными надбавками и коэффициентом за полный месяц, с учетом фактически отработанного времени и возрастных ограничений по Трудовому кодексу. Несовершеннолетним также выплачивается материальная поддержка в размере двойного минимального пособия по безработице, на сегодня это 4200 рублей», – сказал Сергей Мякишев.

За 10 месяцев в 17 муниципалитетах создано 5563 рабочих места по следующим видам: благоустройство территорий, косметический ремонт, подсобная работа, уборка помещений и подъездов, уборка снега, погрузка-разгрузка. Больше всего северян в рамках проекта трудоустраивается в Апатитах, Кандалакшском районе, Кировске, Оленегорске, Мурманске. 

«Мы постоянно в контакте с главами муниципалитетов для оперативной корректировки заявок и направления средств иного межбюджетного трансферта. Механизм реализации проекта чётко отработан, максимально понятен и доступен, в том числе в удаленном формате», – подчеркнул Сергей Мякишев. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, принять участие в программе «Работа рядом» достаточно просто. Для этого необходимо пройти авторизацию на сайте «Работа России» через учётную запись ЕСИА (портал «Госуслуги»), создать резюме, дождаться его модерации и подать заявление. После получения вакансий в личном кабинете ЕЦП нужно расставить их в порядке приоритетности, а после – откликнуться на вакансии работодателя, пройти собеседование и заключить срочный трудовой договор. Заявления через единый портал «Работа России» можно также подать, обратившись в Центр занятости населения по месту жительства.

«Кроме того, службы занятости проводят широкую информационную кампанию, работают консультационные пункты, проходят мини-ярмарки вакансий и встречи с заинтересованными в образовательных, социальных, досуговых учреждениях, организациях культуры и спорта. На портале службы занятости региона также размещены все сведения о порядке регистрации в программе, работает рубрика вопрос-ответ. Взаимодействие идет в личном кабинете на портале «Работа России», – пояснил министр.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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