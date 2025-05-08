Региональный проект «Троллейбус Победы»: в Мурманске курсируют троллейбусы с экскурсиями о военной истории города

К 80-летию Великой Победы в Мурманске запущен специальный проект – «Троллейбус Победы». До 11 мая на маршрутах №4 и №6 будет работать аудиоэкскурсия, рассказывающая пассажирам о военной истории города, а также об улицах, названных в честь героев и событий Великой Отечественной войны в Заполярье.

Текст экскурсии записан голосом известной радиоведущей, лауреата областного творческого конкурса «Север на уровне сердца», автора цикла программ «Карта памяти» – Сони Баженовой. С 8 мая более 50 троллейбусов будут оборудованы аудиогидом.

Особенным станет рейс в День Победы: 9 мая в 13.25 от остановки «Улица адмирала флота Лобова» отправится специальный «Троллейбус Победы», где экскурсию лично проведёт Соня Баженова. Маршрут пройдёт от улицы Лобова до улицы Генерала Щербакова и обратно. В пути волонтёры проведут акцию «Георгиевская ленточка»: пассажиры смогут получить символ героического подвига советского народа.

Обращаем внимание, что аудиогиды будут размещены не только в брендированном транспорте, но и в обычных троллейбусах, следующих по указанным маршрутам. Участие в экскурсии 9 мая бесплатное, но необходимо оплатить проезд в общественном транспорте согласно действующим тарифам.

Проект реализуется при поддержке правительства Мурманской области и регионального министерства в рамках празднования 80-летия Великой Победы.

Напомним, что в регионе также проходит акция «Автобус Победы», организованная АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и Российским военно-историческим обществом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/