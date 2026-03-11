Региональный размер расходов на обеспечение бесплатного горячего питания для школьников и студентов колледжей Мурманской области будет проиндексирован на 4%

Об этом 10 марта, открывая оперативное совещание в региональном правительстве, сообщил губернатор Андрей Чибис.

«По инициативе партии «Единая Россия» мы приняли решение увеличить на 4% сумму, которая направляется на бесплатное горячее питание для школьников и студентов колледжей. При этом индексацию распространим, начиная с 1 января 2026 года. Понятно, что продукты дорожают, поэтому данное решение принято, чтобы еда оставалась качественной, разнообразной и полезной для детей, которые учатся в наших учебных заведениях», – сказал глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что индексация коснётся порядка 47,5 тысячи жителей Мурманской области, нуждающихся в особой поддержке. Это ученики начальной школы с 1-го по 4-й класс, которые по решению Президента РФ Владимира Путина обеспечиваются горячим питанием; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети, состоящие на учёте у фтизиатра; дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; дети участников специальной военной операции.

«В итоге более половины школьников региона пользуются этой льготой. Всего на организацию школьного питания в Мурманской области в 2026 году будет направлено почти 1,3 миллиарда рублей – средства федерального, областного и местных бюджетов. Это не только индексация, а именно весь объём расходов, который направляется на эту задачу», – отметил Андрей Чибис.

