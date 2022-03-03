Региональный репетиционный экзамен по математике в форме ЕГЭ пройдет 3 марта

Для успешной подготовки к государственной итоговой аттестации 3 марта в Мурманской области пройдет региональный репетиционный экзамен по математике профильного и базового уровней в форме единого государственного экзамена. В нем примут участие более 3 тысяч человек. Будет задействован 31 пункт проведения экзаменов (ППЭ), в том числе три в труднодоступных и отделенных местностях.

«Такие тренировки проводятся каждый год. Основная цель - проверка готовности пунктов проведения экзаменов, отработка действий всех специалистов, задействованных в проведении экзаменов. Выпускники в режиме реального времени смогут познакомиться с правилами проведения экзамена, заполнения бланков, что даст возможность психологически и организационно подготовиться к экзаменам в основной период, – пояснила Светлана Виденеева, и.о. министра образования и науки Мурманской области. – Репетиционный экзамен также дает возможность оценить качество подготовки выпускников, определить необходимость и направление дальнейшей работы по ликвидации пробелов в знаниях»

Как рассказал руководитель Регионального центра обработки информации Дмитрий Федотов, экзамен пройдёт с использованием технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в аудитории в присутствии участников ЕГЭ. Данная технология позволяет сократить нагрузку на организаторов, дает существенную экономию времени доставки экзаменационных материалов.

Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из двух частей. Задания части 1 с кратким ответом проверяют базовые вычислительные и логические умения и практические навыки применения математических знаний в повседневных ситуациях. Задания части 2 требуют развернутого ответа и проверяют освоение математики на профильном уровне, необходимом для продолжения образования в высших учебных заведениях с различными требованиями к уровню математической подготовки абитуриентов. На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 21 задание с кратким ответом. Все задания направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях. На ее выполнение отводится 3 часа.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена по математике представлены на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).