Региональный Росреестр и Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области заключили соглашение о взаимодействии

7 сентября состоялось подписание соглашения о взаимодействии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области (Росреестр) и уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области. Документ подписали руководитель областного Росреестра Анна Бойко и уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Алевтина Андреева.

«Предметом соглашения является взаимодействие и сотрудничество по вопросам обеспечения защиты прав и имущественных интересов детей в сфере оформления прав на недвижимое имущество, а также обмен информацией, непосредственно связанной с выполнением задач и функций, возложенных на стороны», - сказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

«Подписанное соглашение направлено, в первую очередь, на повышение эффективности защиты прав и законных интересов детей в сфере недвижимости. В рамках соглашения в Управление Росреестра будут направляться обращения, в которых содержится информация о нарушениях прав детей, для рассмотрения в рамках компетенции федеральной службы. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росреестра, кроме этого, достигнута договоренность о совместном рассмотрении с Росреестром вопросов, связанных с нарушением прав детей при проведении сделок с недвижимым имуществом», - отметила Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева.

Совместные проекты также будут нацелены на правовое просвещение и повышение информированности семей с детьми по вопросам соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних детей в сфере земельно-имущественных отношений.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.