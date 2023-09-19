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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.23 17:30

Региональный Росреестр напоминает владельцам участков о необходимости соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации

«Самые распространенные нарушения, которые выявляют государственные земельные инспекторы на территории Мурманской области, это нецелевое использование земель, неиспользование участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, а также самовольное занятие земли. В первом полугодии 2023 года владельцам участков, на которых выявлены такие нарушения, было объявлено более 300 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ», - сообщила начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области Татьяна Швейцер.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, сведения о целевом назначении и разрешенном использовании земельного участка содержатся в правоустанавливающих документах на землю и в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Получить выписку из ЕГРН можно, обратившись в любое отделение МФЦ, либо в электронном виде на официальных сайтах: https://rosreestr.gov.ru, https://spv.kadastr.ru, а также на портале «Госуслуги».

Инспекторы напоминают, что статьей 42 Земельного кодекса РФ установлена обязанность владельцев участков своевременно приступить к использованию земли в случаях, если сроки освоения участков предусмотрены договорами. Неиспользование участков, как и использование их не по назначению, является серьёзным правонарушением.

«Сплошь и рядом возникают споры о границах земельных участков, - отмечает Татьяна Швейцер. - В связи с этим, рекомендуем землепользователям, прежде чем возводить заборы и различные строения, убедиться, что они действуют в границах своего земельного участка».

Правообладателям участков, не имеющих точных границ, нужно рассмотреть вопрос о проведении кадастровых работ по их уточнению (межеванию). Для проведения межевания необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Информация о кадастровых инженерах размещена на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru в разделе «Услуги и сервисы – Сервисы – Реестр кадастровых инженеров – Реестр СРО кадастровых инженеров».

Внесение в ЕГРН сведений об уточненных границах земельного участка позволит собственнику земли избежать конфликтных ситуаций с соседями и повысит привлекательность недвижимости. А в случае возникновения вопросов северяне могут обратиться к земельным инспекторам отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области по телефону 8 (8152) 56-70-01.

 

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