Региональный Росреестр обращает внимание на необходимость уточнения границ земельного участка при оформлении наследства

С 1 марта 2025 года вступил в силу федеральный закон от 26.12.2024 №487-ФЗ, которым был изменен порядок оформления прав на земельные участки и расположенные на них здания при отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о местоположении границ участков.

На что следует обратить в этом случае внимание при оформлении прав в порядке наследования на земельный участок и объект недвижимости на таком участке (дом, дача, гараж, иные нежилые здания и сооружения), разъясняет и.о. начальника межмуниципального территориального отдела по г. Кировск и г. Апатиты Управления Росреестра по Мурманской области Арина Пузановская:

- С учётом требований нового закона наследник может зарегистрировать в Росреестре право собственности на земельный участок без установленных границ. Но эта возможность не распространяется на объект недвижимости, расположенный на таком участке.

При поступлении заявления о регистрации права собственности на основании свидетельства о праве на наследство на дом или другой объект, расположенный на земельном участке без установленных границ, проведение регистрационных действий будет приостановлено в соответствии с законом.

Как быть в этом случае наследнику?

Если границы участка не установлены, наследнику при подаче заявления о принятии наследства необходимо запросить у нотариуса справку об открытии наследственного дела и обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана.

Справка, выданная нотариусом, даёт право наследнику выступать заинтересованным лицом при согласовании местоположения границ земельного участка и подписании акта согласования границ, а также обращаться в Росреестр с заявлением о государственном кадастровом учете в связи с изменением основных характеристик участка.

«После внесения сведений о местоположении земельного участка в ЕГРН нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство и самостоятельно направит в Росреестр заявление о государственной регистрации права на здание, приложив необходимые документы. Проведенная государственная регистрация права собственности удостоверяется выпиской из ЕГРН», – подтвердила нотариус города Кировска Ольга Федотенко.

Для получения более подробной информации вы можете обратиться к специалистам Управления Росреестра по Мурманской области по телефону 8 (8152) 567-001.