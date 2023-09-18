Региональный Росреестр оказывает специалистам МФЦ консультационную и методическую помощь по вопросам предоставления гражданам государственных услуг в сфере оформления прав на недвижимое имущество

На прошлой неделе очередной обучающий семинар прошёл для сотрудников отделения МФЦ в Кировске. Семинар провела и.о. начальника межмуниципального отдела по г. Кировск и г. Апатиты Управления Росреестра по Мурманской области Арина Пузановская.

«В целях уменьшения приостановлений государственной регистрации прав на недвижимость подробно разобрали со специалистами МФЦ вопросы, возникающие у них при приеме документов на предоставление услуг Росреестра. Также обсудили правоприменительную практику в сфере имущественных прав на недвижимость», - прокомментировала Арина Пузановская.

По окончании семинара состоялась небольшая экскурсия, в ходе которой начальник отделения МФЦ Татьяна Кочеткова рассказала о работе нового сектора «МФЦифра».

«Если заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости на госулугах, то документ поступит в электронном виде, что удобно для заявителя. Онлайн формат получения государственных услуг значительно экономит время. Но в случае необходимости гражданин может получить заказанную на госуслугах выписку из ЕГРН на бумажном носителе, заверенную сотрудником МФЦ. В этом случае необходимо обратиться в сектор «МФЦифра» и указать номер заявки. Данная услуга бесплатная», - уточнила Татьяна Кочеткова.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, в настоящее время документооборот между МФЦ и Росреестром осуществляется в электронном виде, а произведенный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.