Региональный Росреестр ответит на вопросы мурманчан в МАХ-приёмной

Управление Росреестра по Мурманской области информирует о создании в национальном мессенджере MAX приёмной по вопросам граждан.

Если у вас возникли вопросы по услугам Росреестра – напишите в МАХ регионального ведомства по номеру +7 921 162 16 61.

МАХ-приёмная работает в формате текстовых сообщений.

В сообщении укажите: Ф.И.О. (полностью), контактный телефон, дату и номер заявки (при наличии), способ её подачи, кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, тезисно суть вопроса.

Ответ на сообщение вам поступит в максимально короткое время в рабочие дни (с 9.00 до 18.00). Звонки в МАХ не принимаются.